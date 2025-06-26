З 1 липня в Україні стартує новий проєкт — сім’ї з низькими доходами зможуть отримувати базову соціальну допомогу

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Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї

Новий вид соціальних виплат запроваджується відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабміну від 25 березня 2025 року № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги». Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто має право на виплату

Одержати виплату вже з 1-го липня 2025 року зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

А з 1-го жовтня 2025 року до експериментального проєкту зможуть долучитися й інші особи / сім’ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба в державній підтримці тощо).

Як подати документи

Заява на отримання базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім’ї подається:

в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);

у паперовій формі до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого / задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім’ї.

Алгоритм призначення базової соціальної допомоги

Подання заяв

Уповноважений представник сім’ї (повнолітній член родини) подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. У заявах зазначаються його особисті, контактні дані, а також інформація про всіх членів сім’ї.

Перевірка даних

Відомості про склад сім’ї підтверджуються через відповідні інформаційні системи та державні реєстри.

Попередній розрахунок допомоги

Розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги проводиться засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Інформування заявника

Про результати розрахунку повідомляється уповноважений представник сім’ї.

Підтвердження згоди

Якщо сім’я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Як розраховується розмір базової соціальної допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 грн.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70% такої базової величини — для кожного наступного члена сім’ї.

З якої дати та на який строк призначається базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважений представник сім’ї звернувся за її призначенням, незалежно від дати звернення.

Виплата призначається строком на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту (2 роки).

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вже писав, що з 1 липня в Україні запроваджується базова соціальна допомога для сімей з низькими доходами. Ця допомога замінить виплати, які вже існують, і видаватиметься 6 місяців. Подовження допомоги можливе автоматично — без подання нової заяви.

Учора ми повідомляли, що з 1-го липня Пенсійний фонд України (ПФУ) розширить свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики.

Раніше ми писали, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність (23 610 грн).