Судитимуть організовану групу, яка виготовляла та збувала пальне: керувала директорка з Кременчуцького району

Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до Білоцерківського міськрайонного суду обвинувальний акт проти організаторки та двох учасників групи, яку підозрюють у незаконному виготовленні та збуті підакцизного пального. Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Як з’ясували слідчі, групу очолювала директорка підприємства з Кременчуцького району. Вона залучила до незаконної схеми двох жителів Київщини — технолога та водія.
З липня 2024 по лютий 2025 року на базі в місті Біла Церква вони нелегально виготовляли пальне, змішуючи компоненти насосною системою у резервуарах, орендованих підприємством. Після цього бензин розвозили по інших регіонах України.
За даними прокуратури, виготовили 165 тис. літрів бензину А-92 та майже 21 тис. літрів А-95, які не відповідали державним стандартам.
Обвинуваченим інкримінують:
Справу розглядатиме суд у Київській області.
Нагадаємо, нещодавно троє мешканців Лубенщини постали перед судом за незаконний продаж пального.
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