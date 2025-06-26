Судитимуть організовану групу, яка виготовляла та збувала пальне: керувала директорка з Кременчуцького району

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 118

За пів року виготовили понад 180 тисяч літрів бензину — продукція не відповідала ДСТУ

Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до Білоцерківського міськрайонного суду обвинувальний акт проти організаторки та двох учасників групи, яку підозрюють у незаконному виготовленні та збуті підакцизного пального. Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Як з’ясували слідчі, групу очолювала директорка підприємства з Кременчуцького району. Вона залучила до незаконної схеми двох жителів Київщини — технолога та водія.

З липня 2024 по лютий 2025 року на базі в місті Біла Церква вони нелегально виготовляли пальне, змішуючи компоненти насосною системою у резервуарах, орендованих підприємством. Після цього бензин розвозили по інших регіонах України.

За даними прокуратури, виготовили 165 тис. літрів бензину А-92 та майже 21 тис. літрів А-95, які не відповідали державним стандартам.

Обвинуваченим інкримінують:

ч.ч. 2, 3 ст. 27 — співучасть в організованій групі;

ч. 3 ст. 28 — злочин, вчинений організованою групою;

ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України — незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизного товару.

Справу розглядатиме суд у Київській області.