Базова соціальна допомога: хто і коли зможе її отримати

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 301

З 1 липня в Україні запроваджується базова соціальна допомога для сімей з низькими доходами. Ця допомога замінить виплати, які вже існують, і видаватиметься 6 місяців. Подовження допомоги можливе автоматично — без подання нової заяви, повідомляє видання «На пенсії».

Хто зможе отримати нову допомогу?

Претендувати на базову допомогу зможуть ті, хто раніше отримував:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу одиноким матерям;

допомогу багатодітним сім’ям;

допомогу дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть утримувати дитину або невідоме їх місцезнаходження.

З 1 жовтня 2025 року до програми зможуть приєднатися інші нужденні сім’ї.

Скільки грошей дадуть?

Сума виплати визначається як різниця між сукупним доходом сім’ї та базовою величиною, встановленою для кожного члена сім’ї:

4500 грн (100%) — для першого члена сім’ї;

3150 грн (70%) — для кожного наступного повнолітнього члена сім’ї;

4500 грн (100%) — для кожної дитини до 18 років та особи з інвалідністю I або II групи.

Що таке базова допомога і хто зможе її отримати?

Для осіб пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії, базова величина залежить від страхового стажу:

менше ніж 10 років — 2385 грн (53%);

від 10 до 20 років — 2790 грн (62%);

від 20 до 30 років — 3150 грн (70%);

30 років і більше — 3960 грн (88%).

Приклад розрахунку: Припустімо, у сім’ї є жінка, неповнолітня дитина і бабуся, у якої немає групи інвалідності. Розмір базової величини для такої сім’ї становитиме 12 150 грн (4500 (100%) + 4500 (100%) + 3150 (70%) = 12150). Якщо сукупний дохід такої сім’ї буде меншим за вказану суму, то держава доплачуватиме різницю між доходами сім’ї та цією базовою величиною.

Як подати заяву?

Заяву можна подати особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через портал «Дія».

Важливо розуміти, що на час отримання базової допомоги інші соцвиплати припиняються.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн.

Ми також писали, що ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.