На Полтавщині поліціянта підозрюють в отриманні хабаря за виключення з військового обліку

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 269

На Полтавщині інспектора поліції підозрюють в отриманні хабаря за допомогу у виключенні військовозобов’язаного чоловіка із військового обліку. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського райсуду Полтави від 12 травня.

У матеріалах справи зазначено, що цьогоріч у лютому до правоохоронця звернувся військовозобов’язаний чоловік з пропозицією посприяти його виключенню із військового обліку. Приблизно за місяць чоловіки зустрілися на стоянці Миргородської лікарні інтенсивного лікування: обвинувачений повідомив чоловікові, що може допомогти тому отримати повну непридатність до військової служби, натомість тому це обійдеться у 7 тисяч доларів. Пізніше того ж дня «клієнт» передав обвинуваченому частину суми — 3 тисячі доларів.

1 травня чоловіки зустрілися знову: обвинувачений передав чоловікові медичні довідки, а той віддав поліціянту решту грошей. Того ж дня поліціянта-хабарника затримали правоохоронці: провели обшук його автомобіля, де й відбувався процес передачі довідок та грошей. Їх правоохоронці вилучили як речові докази.

Справу суд розглядає за ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, у березні у Полтаві поліція затримала адвоката та його пособника, які за $4000 обіцяли «вирішити питання» зняття з розшуку ТЦК.







