Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині поліціянта підозрюють в отриманні хабаря за виключення з військового обліку

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 269

 

Попередньо правоохоронець міг отримати 7 тисяч доларів, аби посприяти виключенню з військового обліку військовозобов'язаного чоловіка

На Полтавщині інспектора поліції підозрюють в отриманні хабаря за допомогу у виключенні військовозобов’язаного чоловіка із військового обліку. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського райсуду Полтави від 12 травня.

У матеріалах справи зазначено, що цьогоріч у лютому до правоохоронця звернувся військовозобов’язаний чоловік з пропозицією посприяти його виключенню із військового обліку. Приблизно за місяць чоловіки зустрілися на стоянці Миргородської лікарні інтенсивного лікування: обвинувачений повідомив чоловікові, що може допомогти тому отримати повну непридатність до військової служби, натомість тому це обійдеться у 7 тисяч доларів. Пізніше того ж дня «клієнт» передав обвинуваченому частину суми — 3 тисячі доларів.

1 травня чоловіки зустрілися знову: обвинувачений передав чоловікові медичні довідки, а той віддав поліціянту решту грошей. Того ж дня поліціянта-хабарника затримали правоохоронці: провели обшук його автомобіля, де й відбувався процес передачі довідок та грошей. Їх правоохоронці вилучили як речові докази.

Справу суд розглядає за ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, у березні у Полтаві поліція затримала адвоката та його пособника, які за $4000 обіцяли «вирішити питання» зняття з розшуку ТЦК.



0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд ухвала суду виключення військовий облік підозрюваний поліціянт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх