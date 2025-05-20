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Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою запрошує на навчання хлопців та дівчат

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 146

 

У ліцеї оголошений набір випускників 9-х класів: проживання, навчання, харчування та забезпечення формою ліцеїстам надається безкоштовно

Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля оголошує набір випускників 9-х класів (хлопців та дівчат) на навчання!

В ліцей запрошують юнаків та дівчат, які мріють про самостійність, прагнуть здобути гарт, дисципліну, лідерські якості та глибокі знання в умовах військово-патріотичного виховання.

Ліцеїсти матимуть:

  • Посилену військово-фізичну підготовку
  • Поглиблене вивчення предметів за державним стандартом
  • Сильну освітню базу та досвідчених наставників
  • Проживання, навчання, харчування, забезпечення формою — безкоштовно

Прийом документів уже розпочато!

Заповни електронну заяву: https://forms.gle/d2QM5gDCvRUtXDaC8

Деталі навчання можна дізнатися за адресою: м. Кременчук, вул. Майора Пугача 54/20

Телефон для довідок: 0968708181

Соцмережі: інстаграм viyskovy_licey

— Зростай з нами — обирай шлях справжнього патріота! Вступай до одного з найкращих ліцеїв міста Кременчука! — закликають у військовому ліцеї.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький військовий ліцей набір
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