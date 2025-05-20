Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою запрошує на навчання хлопців та дівчат

У ліцеї оголошений набір випускників 9-х класів: проживання, навчання, харчування та забезпечення формою ліцеїстам надається безкоштовно
Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля оголошує набір випускників 9-х класів (хлопців та дівчат) на навчання!
В ліцей запрошують юнаків та дівчат, які мріють про самостійність, прагнуть здобути гарт, дисципліну, лідерські якості та глибокі знання в умовах військово-патріотичного виховання.
Ліцеїсти матимуть:
Прийом документів уже розпочато!
Заповни електронну заяву: https://forms.gle/d2QM5gDCvRUtXDaC8
Деталі навчання можна дізнатися за адресою: м. Кременчук, вул. Майора Пугача 54/20
Телефон для довідок: 0968708181
Соцмережі: інстаграм viyskovy_licey
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