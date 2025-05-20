Міноборони закликало оновити застосунок «Резерв+» до останньої версії: яка причина

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 448

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play

Розробники програми для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили сертифікат безпеки. Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, користувачам необхідно оновити програму, оскільки у старих версіях вона більше не працюватиме.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони у Telegram.

У повідомленні йдеться, що в релізі 1.6.1 «Резерв+» оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. У попередній версії під час авторизації виникне попередження з вимогою оновити застосунок.

— У старіших версіях «Резерв+» не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку, — зазначено у повідомленні.

У Міноборони додали, що оновити програму можна як в App Store, так і в Google Play. Крім того, користувачам порадили увімкнути автоматичне оновлення.