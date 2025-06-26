З понеділка у Кременчуці на два тижня обмежать рух транспорту по проспекту Свободи

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Обмеження вводять рішенням виконкому у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах водовідведення

З понеділка, 30 червня, у Кременчуці обмежать рух транспорту проспектом Свободи на ділянці від вулиці Ігоря Сердюка до будинку № 5. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 26 червня. Обмеження руху автотранспорту вводять у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах водовідведення. Воно триватиме два тижні — до 14 липня.