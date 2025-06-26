Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 143

Сьогодні відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією — на Батьківщину повернулися українські воїни, які тривалий час утримувалися в полоні, зокрема з Маріуполя та Чорнобиля. Обмін провели згідно зі Стамбульськими домовленостями. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Звільнені — військовослужбовці ЗСУ, а також бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та Сил ТрО. Багато хто з них має поранення та серйозні проблеми зі здоров’ям.

Переважна більшість утримувалася в полоні понад 3 роки. Наймолодшому з повернених — 24 роки, він потрапив у полон у 2022-му під час оборони Маріуполя у віці 21 року. Найстаршому — 62 роки.

Серед визволених — офіцери, бійці ЧАЕС, оборонці Донецького, Харківського, Луганського, Херсонського, Київського та Сумського напрямків.

Звільнені пройдуть медогляд, фізичну та психологічну реабілітацію, а також отримають усі належні виплати за час перебування в полоні.



