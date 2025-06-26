20 млн грн на розвиток ветеранського бізнесу — серед фіналістів освітньо-грантової програми «Траєкторія 2» є кременчужани

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 106

Фінальним заходом освітньо-грантової програми «Траєкторія 2», протягом якої ветерани та члени сімей військовослужбовців вивчали основи підприємництва, став Grand Pitch Day, який відбувся вчора в Києві. Серед фіналістів проєкту також були кременчужани. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла керівниця Центру «Дія. Бізнес» у Кременчуці Лариса Богодист.

— Десять фіналістів представили власні бізнес-проєкти експертному журі та змагалися за фінансову підтримку для старту чи розвитку своєї справи. За результатом голосування двоє отримали головне заохочення проєкту.

Переможцями стали Богдан Смаль, СТО «Сталь» у категорії «Початківець у бізнесі, який отримав 1 000 000 гривень на реалізацію своєї бізнес-ідеї, та Оксана Фаренік, бренд екологічних трубочок зі очерету «Yes Straws» у категорії «Досвідчений підприємець». Переможниця отримала 2 000 000 гривень на масштабування дійсного бізнесу.

— Цей сезон був справді масштабним, і цифри говорять самі за себе: 20 млн гривень — загальний фонд фінансової підтримки, яку отримали учасники. 1 000+ учасників долучилися до навчання. 66 нових бізнесів відкрито під час програми. 106 робочих місць створено.

Освітньо-грантова програма «Траєкторія 2» надала практичні знання, менторську підтримку та фінансування для розвитку власної справи, що стало точкою опори для тих, хто будує нове життя.

Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізувала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та ПРООН в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та мережі мультимаркетів «Аврора»

— Серед фіналістів-кременчужан: Руслан Скакун «Сервіс з обслуговування та ремонту електромобілів», Андрій Пидорина Yakist’, м’які меблі нового покоління, Оксана Капленко: Bee House, приватна пасіка та Володимир Різун, фермерське господарство «Вишневе Агро». Вітаю кожного й бажаю успіхів! — сказала пані Лариса.