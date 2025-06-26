20 млн грн на розвиток ветеранського бізнесу — серед фіналістів освітньо-грантової програми «Траєкторія 2» є кременчужани

Фінальним заходом освітньо-грантової програми «Траєкторія 2», протягом якої ветерани та члени сімей військовослужбовців вивчали основи підприємництва, став Grand Pitch Day, який відбувся вчора в Києві. Серед фіналістів проєкту також були кременчужани. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла керівниця Центру «Дія. Бізнес» у Кременчуці Лариса Богодист.
Переможцями стали Богдан Смаль, СТО «Сталь» у категорії «Початківець у бізнесі, який отримав 1 000 000 гривень на реалізацію своєї бізнес-ідеї, та Оксана Фаренік, бренд екологічних трубочок зі очерету «Yes Straws» у категорії «Досвідчений підприємець». Переможниця отримала 2 000 000 гривень на масштабування дійсного бізнесу.
Освітньо-грантова програма «Траєкторія 2» надала практичні знання, менторську підтримку та фінансування для розвитку власної справи, що стало точкою опори для тих, хто будує нове життя.
Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізувала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та ПРООН в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та мережі мультимаркетів «Аврора»
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.