На Кременчуччині 11-річний хлопчик упав у 15-метровий колодязь

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 228

Дитина стояла у холодній воді на глибині 15 метрів — надзвичайникам вдалося вчасно підняти її на поверхню

Сьогодні, 26 червня, у селі Погреби Кременчуцького району надзвичайники врятували 11-річного хлопчика, який впав у колодязь на території приватного подвір’я. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Інцидент стався близько 16.00. За інформацією ДСНС, глибина криниці — 15 метрів. Дитина деякий час стояла по пояс у воді, що могло загрожувати переохолодженням.

Рятувальник, використовуючи спеціальну триногу, спустився на дно колодязя, одягнув хлопчика в захисний одяг для обігріву та допоміг йому піднятися вгору.

Разом з місцевими мешканцями дитину дістали на поверхню та передали медикам для подальшого огляду. Життю хлопчика нічого не загрожує.

Нагадаємо, що торік у Гребінці чоловік загинув, упавши у криницю.