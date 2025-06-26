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Кременчук, Афіша

Кременчуцька міська художня галерея запрошує відвідати нові виставки (афіша)

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 114

Одночасно відкрилися чотири виставки
Кременчуцька галерея запрошує кременчужан відвідати нові виставки картин  
У великій залі художньої галереї відкрилися виставки кременчуцьких мисткинь: Анни Зінчук із проєктом «Контрасти» та Світлани Зінчук із проектом «Занурення».
Це дві різні художні історії — не лише за назвою, а й за настроєм, технікою, глибиною подачі. Одна — чітка, відверта у своїх «Контрастах». Інша — м’яка, медитативна у «Зануренні».
Попри різність творчих підходів, авторки мають родинний зв’язок, і, можливо, саме завдяки цьому у їхніх творах відчувається діалог — візуальний, філософський, просторовий.
 Враження про Францію — на полотні. У персональній виставці «Враження з французьким ароматом» кременчуцька художниця Олеся Хроменкова ділиться спогадами про творчий місяць у Франції.
Минулого року мисткиня здобула перемогу в програмі культурного обміну і взяла участь у художній резиденції у місті-побратимі Кременчука — Клермон-Феррані.
Там вона:
  • проводила заняття з малювання для французьких дітей,
  • вела майстер-класи з живопису для дорослих,
  • знайомилась із місцевими митцями, галереями та музеями,
  • експериментувала з текстилем,
  • створювала етюди архітектури старовинних вуличок,
  • надихалась садами, вулканічними пейзажами та ритмом життя французького міста.
На полотнах — шторм і сонячне сяйво, гірські ландшафти, флористика, випадкові пригоди й моменти натхнення.Це не просто серія картин — це візуальний щоденник художниці, яка ковтнула французької культури і перетворила її на колір, мазки, текстуру. Частина робіт також увійшла до портфоліо, яке стало вирішальним для участі у резиденції.
Виставка — тепла, атмосферна, особиста, створена з любов’ю до мандрів, відкриттів і мистецтва, яке об’єднує міста, людей і відчуття.
До Дня медичного працівника України у художній галереї буде представлено філателістичну експозицію з приватної колекції лікаря Олександра Панченка — добірку поштових марок, конвертів та тематичних погашень, присвячених медицині, лікарям і темі зцілення в широкому культурному та історичному контексті.Особливе місце у виставці посідають постаті кременчуцьких медиків XIX–XX століття: Владислав Діц (1872–1960) Михайло Дімара (1876–1979) Микола Соколов (1869–1924) Михайло Парнета (1924–2017) та представниці жіночої медичної спільноти України, які присвятили себе справі лікування і допомоги людям, імена яких також знайшли своє відображення у колекції.
Тематичні серії марок та конвертів у виставці розповідають:
  • про історію розвитку медицини,
  • про фахівців, які змінили уявлення про лікування,
  • про санаторно-курортну культуру,
  • про символіку піклування та медичного служіння у світі.
Ця експозиція — не лише філателістична цікавинка, а й візуальна подяка людям, які зцілювали й зцілюють. Це історія в об’єктах, маленькі фрагменти великої людяності.
Одночасно відкриваються ще дві виставки живопису у великій та малій залах Кременчуцька міська художня галерея, вул. М. Коцюбинського, 4
Усі експозиції триватимуть з 26 червня по 20 липня 2025 року
Вхід вільний.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: виставка художня галерея
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