Кременчуцька галерея запрошує кременчужан відвідати нові виставки картин

У великій залі художньої галереї відкрилися виставки кременчуцьких мисткинь: Анни Зінчук із проєктом «Контрасти» та Світлани Зінчук із проектом «Занурення».

Це дві різні художні історії — не лише за назвою, а й за настроєм, технікою, глибиною подачі. Одна — чітка, відверта у своїх «Контрастах». Інша — м’яка, медитативна у «Зануренні».

Попри різність творчих підходів, авторки мають родинний зв’язок, і, можливо, саме завдяки цьому у їхніх творах відчувається діалог — візуальний, філософський, просторовий.

Враження про Францію — на полотні. У персональній виставці «Враження з французьким ароматом» кременчуцька художниця Олеся Хроменкова ділиться спогадами про творчий місяць у Франції.

Минулого року мисткиня здобула перемогу в програмі культурного обміну і взяла участь у художній резиденції у місті-побратимі Кременчука — Клермон-Феррані.

Там вона:

проводила заняття з малювання для французьких дітей,

вела майстер-класи з живопису для дорослих,

знайомилась із місцевими митцями, галереями та музеями,

експериментувала з текстилем,

створювала етюди архітектури старовинних вуличок,

надихалась садами, вулканічними пейзажами та ритмом життя французького міста.

На полотнах — шторм і сонячне сяйво, гірські ландшафти, флористика, випадкові пригоди й моменти натхнення.Це не просто серія картин — це візуальний щоденник художниці, яка ковтнула французької культури і перетворила її на колір, мазки, текстуру. Частина робіт також увійшла до портфоліо, яке стало вирішальним для участі у резиденції.

Виставка — тепла, атмосферна, особиста, створена з любов’ю до мандрів, відкриттів і мистецтва, яке об’єднує міста, людей і відчуття.