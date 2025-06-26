Суд призначив підготовче засідання у справі директорки Першої міської лікарні Кременчука

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Санкція статті, яку інкримінують обвинуваченій, передбачає обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади

27 серпня в Автозаводському районному суді Кременчука має відбутися підготовче засідання у справі за обвинуваченням директорки Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського Галини Бородянець у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 ККУ). Відповідну ухвалу суду оприлюднили 17 червня.

Санкція статті, яку інкримінують очільниці медзакладу, передбачає пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4250 до 12 750 гривень).

Що відомо про цю справу

Правоохоронці звинувачують Галину Бородянець у зловживанні службовим становищем (ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України). Зокрема, за даними джерел Телеграфа, жінка «безпідставно протягом 2023 року підписала додаткові угоді до договору про постачання електроенергії, яким збільшувались ціни, чим спричинила збитки понад 300 тисяч гривень».

За версією слідства, лікарня укладала додаткові угоди з ТОВ «Електрика України», що призвело до переплати з бюджету.

30 травня в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося засідання, на якому розглянули клопотання прокуратури щодо арешту автомобіля директорки лікарні. Мова йде про Toyota RAV4 2019 року випуску, орієнтовною вартістю понад 575 тисяч гривень.

Станом на кінець травня Галина Бородянець була відсторонена від займаної посади на період досудового розслідування.