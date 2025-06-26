Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 27 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 101, 1А, 3, 3А, 3Б, 3В, 10
вул. Європейська, 43Б, 49, 75, 77, 77А, 85
вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43, 45
вул. Піщана, 3-12/16
вул. Сумська, 74-107/14.
квт. 274, 3
пр-д Володимира Константиновича, 7-39
пр-д Івана Калиновича, 21-60
пр-д Луговий, 2/25, 10-25
пр. Громадянський, 3-19
пр. Зв’язковий, 3-8
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
пров. Августина Волошина, 1-10
пров. Бакинський, 5/6, 5/7-8/8, 9-12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6, 7-12
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Градизький, 4, 6, 10/7-30
пров. Західний, 5-8/9, 11-14
пров. Зв’язковий, 28-55/15
пров. Кагамлицький, 13/1, 18
пров. Квітневий, 1-10
пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Липневий, 6-11
пров. Луговий, 2/25-9, 17-37
пров. Миклухо-Маклая, 18А, 19, 22
пров. Олексія Бутовського, 55-67
пров. Північний, 4
пров. Резервний, 13-23
пров. Сивашський, 4-21
пров. Уласа Самчука, 17, 18-32
пров. Центральний, 3/1-14, 8-10
пров. Чередницький, 4
туп. Автозаводський, 2
туп. Затишний, 12, 17
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Спокійний, 1-14
вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Богдана Хмельницького, 53-150
вул. Ботанічна, 9-9В
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Гійома Боплана, 4-15/9, 38-78А, 74А, 77-92
вул. Європейська, 43Б, 49, 75, 77, 77А, 85
вул. Євгена Патона, 25
вул. Затонна, 24
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Кагамлицька, 11/20, 40/23, 42/22
вул. Каховська, 2А, 26/72-43/2
вул. Київська, 64-121
вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112
вул. Лікаря Бончука, 28-30
вул. Лугова, 6-37
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Миколи Татарулі, 98А-134
вул. Нескорених, 15-22/9
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Олексія Древаля, 24-40/7, 182/1-186
вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43, 45
вул. Піщана, 3-12/16
вул. Продольна, 3-17
вул. Проєктна, 4-35
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Раїси Кириченко, 34-93, 76-96/4
вул. Республіканська, 93, 93А, 98-138
вул. Сержанта Мельничука, 78-125/1, 108-165/7
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
вул. Сумська, 74-107/14
вул. Чередницька, 30-79, 116А
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23
вул. Юрія Липи, 3/3-16
вул. Ярова, 1-7.
просп. Полтавський, 277/2-281, (без номера)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Горліс-Горського, 3-10.
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