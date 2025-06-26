Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 158

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 27 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00:

  • квт. 101, 1А, 3, 3А, 3Б, 3В, 10

  • вул. Європейська, 43Б, 49, 75, 77, 77А, 85

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43, 45

  • вул. Піщана, 3-12/16

  • вул. Сумська, 74-107/14.

З 8.00 до 17.00:

  • квт. 274, 3

  • пр-д Володимира Константиновича, 7-39

  • пр-д Івана Калиновича, 21-60

  • пр-д Луговий, 2/25, 10-25

  • пр. Громадянський, 3-19

  • пр. Зв’язковий, 3-8

  • пров. Амвросія Ковальова, 3-8

  • пров. Августина Волошина, 1-10

  • пров. Бакинський, 5/6, 5/7-8/8, 9-12

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6, 7-12

  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51

  • пров. Градизький, 4, 6, 10/7-30

  • пров. Західний, 5-8/9, 11-14

  • пров. Зв’язковий, 28-55/15

  • пров. Кагамлицький, 13/1, 18

  • пров. Квітневий, 1-10

  • пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • пров. Липневий, 6-11

  • пров. Луговий, 2/25-9, 17-37

  • пров. Миклухо-Маклая, 18А, 19, 22

  • пров. Олексія Бутовського, 55-67

  • пров. Північний, 4

  • пров. Резервний, 13-23

  • пров. Сивашський, 4-21

  • пров. Уласа Самчука, 17, 18-32

  • пров. Центральний, 3/1-14, 8-10

  • пров. Чередницький, 4

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Затишний, 12, 17

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • туп. Спокійний, 1-14

  • вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Амвросія Ковальова, 17

  • вул. Автозаводська, 11-32

  • вул. Богдана Хмельницького, 53-150

  • вул. Ботанічна, 9-9В

  • вул. Братів Тютюнників, 4-27

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Володимира Короленка, 3-13

  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9, 38-78А, 74А, 77-92

  • вул. Європейська, 43Б, 49, 75, 77, 77А, 85

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Ірпінська, 7-14

  • вул. Кагамлицька, 11/20, 40/23, 42/22

  • вул. Каховська, 2А, 26/72-43/2

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Кооперативна, 1-28/75, 19-50/4, 43/1-84, 77-112

  • вул. Лікаря Бончука, 28-30

  • вул. Лугова, 6-37

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • вул. Миколи Татарулі, 98А-134

  • вул. Нескорених, 15-22/9

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Олексія Древаля, 24-40/7, 182/1-186

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43, 45

  • вул. Піщана, 3-12/16

  • вул. Продольна, 3-17

  • вул. Проєктна, 4-35

  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

  • вул. Раїси Кириченко, 34-93, 76-96/4

  • вул. Республіканська, 93, 93А, 98-138

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-125/1, 108-165/7

  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61

  • вул. Сумська, 74-107/14

  • вул. Чередницька, 30-79, 116А

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А, 13А-74/23

  • вул. Юрія Липи, 3/3-16

  • вул. Ярова, 1-7.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281, (без номера)

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Горліс-Горського, 3-10.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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