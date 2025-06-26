У Кременчуці дитина вилізла через вікно на дах магазину: батьків поруч не виявилося

У Кременчуці на вулиці Троїцькій, 101 хлопчик виліз через вікно на дах магазину і спостерігав з висоти за відвідувачами. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли очевидці з місця події.

На відео видно, що із вікна знята москітна сітка — тобто можна припустити, що дитина вилізла на дах саме через вікно. Певний час хлопчик грався листям з дерева, а тоді почав спостерігати за відвідувачами магазину, майже перехилившись з краю даху. Нікого з дорослих у цей час поруч із дитиною не було.

Радимо батькам пам’ятати про безпеку своїх дітей і не залишати їх самих біля відкритих вікон чи балконів, а також розповідати їм про небезпеку ігор на висоті. До прикладу, торік у Кременчуці з вікна другого поверху випав 6-річний хлопчик — дитину із травмами госпіталізували.

Ми також повідомили про цей інцидент до правоохоронних органів.



