У Кременчуці фігуранту справи про підкуп за водійське посвідчення обрали запобіжний захід

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

Підозрюваному інкримінують ч.3 ст. 369-2 КК України — вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу

Шевченківський районний суд Полтави 23 червня обрав запобіжний захід для працівника автошколи Кременчука, якого підозрюють у спробі підкупу за вплив на службову особу сервісного центру МВС. За версією слідства, він вимагав гроші від жінки, яка планувала скласти практичний іспит на водійське посвідчення. Про це стало відомо з ухвали суду.

Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді застави — 90 840 грн. Підозрюваному інкримінують ч.3 ст. 369-2 КК України — вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу.

Нагадаємо, навесні у Кременчуці провели обшуки в одному з сервісних центрів МВС, автошколі, квартирі та автомобілі Volkswagen Golf чоловіка, якого підозрюють у посередництві при здачі іспитів на водійські права.

За даними слідства, працівник автошколи у Кременчуці запропонував учениці за 5 тисяч гривень «посприяти» в успішній здачі практичного іспиту на отримання посвідчення водія категорії «В». Суть «допомоги» полягала у впливі на службових осіб, які приймають іспити у сервісному центрі МВС.

Як з’ясувалося, учениця погодилася на співпрацю з правоохоронцями. Вона надала згоду на документування злочинних дій. 8 травня гроші передали іншому фігуранту в автомобілі Chery QQ — імовірно для подальшого передавання чи використання «впливу» на працівників центру.