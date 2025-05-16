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У Кременчуці виявили схему з підкупом за водійські права: слідчі провели обшук у сервісному центрі МВС

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 376

Розслідування триває за ч. 3 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом

У Кременчуці провели обшуки в одному з сервісних центрів МВС, автошколі, квартирі та автомобілі Volkswagen Golf чоловіка, якого підозрюють у посередництві при здачі іспитів на водійські права. Про це йдеться в ухвалах Шевченківського райсуду Полтави від 12 травня.

За даними слідства, інструктор автошколи у Кременчуці запропонував учениці за 5 тисяч гривень «посприяти» в успішній здачі практичного іспиту на отримання посвідчення водія категорії «В». Суть «допомоги» полягала у впливі на службових осіб, які приймають іспити у сервісному центрі МВС.

Як з’ясувалося, учениця погодилася на співпрацю з правоохоронцями. Вона надала згоду на документування злочинних дій. 8 травня гроші передали іншому фігуранту в автомобілі Chery QQ — імовірно для подальшого передавання чи використання «впливу» на працівників центру. 

У ТСЦ МВС поліціянти вилучили заяву, екзаменаційний лист, чек банку та звіт про електронну чергу. Також у Volkswagen Golf знайшли два телефони, понад 20 тис. грн, 701 долар США, 660 євро, банківські картки, флешки, десятки бланків медичних довідок, фотографії з анкетами та копії паспортів. 

9 травня все вилучене визнали речовими доказами. Суд наклав на це майно арешт.

Розслідування триває за ч. 3 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом.

Нагадаємо, на Полтавщині працівниця банку укладала фіктивні договори кредитів і страхування, використовуючи при цьому фіктивну інформацію.

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Автор: Телеграф Джерело фото: volynnews.com/ілюстративне
Теги: МВС підкуп водійське посвідчення
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