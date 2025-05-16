Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Воїни світла, Війна

В Україну повернули тіла майже тисячі полеглих бійців

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 399

Слідчі спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих, йдеться у дописі

До України вдалось повернули тіла 909 полеглих бійців. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 16 травня.

Зазначено, що це тіла українських воїнів, які загинули на:

— Курахівського напрямку;

— Покровського напрямку;

— ⁠Бахмутського напрямку;

— ⁠Вугледарського напрямку;

— Луганського напрямку;

— Запорізького напрямку;

— Сумського напрямку;

— Харківського напрямку;

— з моргів на території рф.

Слідчі спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих, йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше у Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки розробили пам’ятку для родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Узагальнивши отриманий досвід, в ТЦК склали максимально простий алгоритм для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти.


1
Автор: Телеграф
Теги: загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх