В Україну повернули тіла майже тисячі полеглих бійців

Слідчі спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих, йдеться у дописі
До України вдалось повернули тіла 909 полеглих бійців. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 16 травня.
Зазначено, що це тіла українських воїнів, які загинули на:
— Курахівського напрямку;
— Покровського напрямку;
— Бахмутського напрямку;
— Вугледарського напрямку;
— Луганського напрямку;
— Запорізького напрямку;
— Сумського напрямку;
— Харківського напрямку;
— з моргів на території рф.
Слідчі спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих, йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше у Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки розробили пам’ятку для родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Узагальнивши отриманий досвід, в ТЦК склали максимально простий алгоритм для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти.
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