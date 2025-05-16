В Україну повернули тіла майже тисячі полеглих бійців

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Слідчі спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих, йдеться у дописі

До України вдалось повернули тіла 909 полеглих бійців. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 16 травня.

Зазначено, що це тіла українських воїнів, які загинули на:

— Курахівського напрямку;

— Покровського напрямку;

— ⁠Бахмутського напрямку;

— ⁠Вугледарського напрямку;

— Луганського напрямку;

— Запорізького напрямку;

— Сумського напрямку;

— Харківського напрямку;

— з моргів на території рф.

Слідчі спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих, йдеться у дописі.