На сесії почесною грамотою нагородили очільника спортшколи ім. Кисельова Дмитра Сошенка

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У подарунок міський голова пообіцяв ремонт у спортзалі спортивної школи

На сесії Кременчуцької міськради почесну грамоту з рук міського голови отримав директор дитячо-юнацької спортивної школи ім. В. Кисельова Дмитро Сошенко.

Відзначили керівника спортивного закладу виконавчого комітету Кременчуцької міськради за сумлінну працю, високий професіоналізм, організаторські здібності та активну життєву позицію, а також з нагоди 55-річчя.

Як подарунок міський голова пообіцяв зробити ремонт у спортивній залі закладу — саме про нього говорив депутат Олександр Березянський на одній із попередніх сесій.

— Ми зараз робимо попередню кошторисну роботу й обов’язково ремонтуватимемо цей зал. Це дуже потрібна річ для проведення спортивних змагань, для виховання наших майбутніх спортсменів. Тож незабаром цю роботу розпочнемо і намагатимемося до кінця року її завершити, — заявив Малецький.

Нагадаємо, у лютому почесну грамоту Кременчуцької міськради отримав директор ДЮСШ №1 Олександр Мазур.