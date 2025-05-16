На сесії почесною грамотою нагородили очільника спортшколи ім. Кисельова Дмитра Сошенка

На сесії Кременчуцької міськради почесну грамоту з рук міського голови отримав директор дитячо-юнацької спортивної школи ім. В. Кисельова Дмитро Сошенко.
Відзначили керівника спортивного закладу виконавчого комітету Кременчуцької міськради за сумлінну працю, високий професіоналізм, організаторські здібності та активну життєву позицію, а також з нагоди 55-річчя.
Як подарунок міський голова пообіцяв зробити ремонт у спортивній залі закладу — саме про нього говорив депутат Олександр Березянський на одній із попередніх сесій.
Нагадаємо, у лютому почесну грамоту Кременчуцької міськради отримав директор ДЮСШ №1 Олександр Мазур.
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