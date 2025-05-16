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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік пограбував магазин — його затримала поліція

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 200 Коментарів: 1

 Чоловік видавав себе за покупця, а потім утік із товаром

15 травня близько 11.30 у магазині на вулиці Івана Приходька в Кременчуці невідомий чоловік, видаючи себе за покупця, заволодів товаром і залишив приміщення. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції. Спільно з оперативниками вони швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний місцевий.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який обікрав співмешканку та вчинив розбійні напади на магазини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: грабіж
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Коментарі: 1

1 470
Andron777:
Сьогодні, 14:59

То він так спішив у ТЦК шо забув розрахуватись...smirk


0 1

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