У Кременчуці чоловік пограбував магазин — його затримала поліція

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 200 Коментарів: 1

Чоловік видавав себе за покупця, а потім утік із товаром

15 травня близько 11.30 у магазині на вулиці Івана Приходька в Кременчуці невідомий чоловік, видаючи себе за покупця, заволодів товаром і залишив приміщення. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції. Спільно з оперативниками вони швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний місцевий.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який обікрав співмешканку та вчинив розбійні напади на магазини.