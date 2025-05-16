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Обвинувачений — у зоні виконання бойових дій: суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову відклали

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 273

 

Коли обвинуваченого виведуть із зони виконання на ротацію, адвокати не знають

Сьогодні, 16 травня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте засідання знову відклали.

У судовій залі буди присутні потерпілий Брага та адвокатка обвинуваченого Костюкевич і Шевченко, прокурор приєднався у режимі відеоконференції. Не з’явився на слухання обвинувачений. Як пояснив захисник Шевченко, його підзахисний надіслав документ, що із 14 травня його відправляють у зону виконання бойових дій.

І суддя, і прокурор вважають, що у кримінальному провадженні явка обвинуваченого є обов’язковою, тож засідання вирішили відкласти.

Скільки часу обвинувачений перебуватиме у зоні бойових дій, його захисник не знає. Раніше це тривало близько двох тижнів. Тож наступне засідання попередньо призначили на 11 червня.

Нагадаємо, суду лишилося допитати ще кількох свідків, а потім перейти до дебатів.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. Засідання, яке мало б відбутися 16 січня, також відклали через неявку свідків. За словами прокурора, суд має заслухати ще 8 свідків.

Не відбулося судове засідання і 5 лютого. Тоді обвинувачений перебував у тяжкому стані на лікуванні після поранення, а одному із його адвокатів тимчасово призупинили діяльність. Так само не відбулося слухання і 11 березня — адвокати обвинуваченого клопотали про перенесення засідання, оскільки того після лікування у стаціонарі направили на проходження ВЛК. Перенесли слухання і 10 квітня — його перенесли за відсутності одного із захисників обвинуваченого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд бійка маршрутник загиблий
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