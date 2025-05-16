У Кременчуцькому ліцеї «Політ» зроблять капітальний ремонт харчоблока: скільки можуть витратити на це

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 92

Департамент будівництва Полтавської обласної військової адміністрації оголосив тендер на капітальний ремонт харчоблока у науковому ліцеї «Політ» комунального закладу вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради. Очікувана вартість робіт — понад 26 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Нині триває процес подачі тендерних заявок. У рамках капітального ремонту підрядник також повинен облаштувати харчоблок необхідним замовнику обладнанням — холодильники, шафи, посудомийні машини, кухонні прилади тощо.

Нагадаємо, департамент будівництва Полтавської обласної військової адміністрації 16 квітня уклав договір з ТОВ «Ремтехналадка» на реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. Вартість робіт — 211 млн 642 тисяч гривень.