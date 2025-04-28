Кременчуцький спортивний ліцей відремонтують за 211 млн грн: АМКУ та ДАСУ не знайшли порушень у закупівлі

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Департамент будівництва Полтавської обласної військової адміністрації 16 квітня уклав договір з ТОВ «Ремтехналадка» на реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. Вартість робіт — 211 млн 642 тисяч гривень. Про це йдеться в інформації, що оприлюднена у системі публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що в аукціоні брали участь три компанії:

ТОВ «Ремтехналадка» (пропозиція: 211 млн 642 тис. 380 грн)

ПП «Інженерно-будівельний центр «ВЕКТОР» (пропозиція: 211 млн 428 тис. грн)

Консорціум «Вестгруп» (виграв тендер з ціною 210 млн 574 тис. 106 грн)

Втім департамент відхилив пропозиції від «Вестгруп» та від підприємства «Вектор», зокрема, через невідповідність умовам тендерної документації, які неможливо виправити. Обидві дешевші пропозиції відхилені через претензії до їхнього кошторисного обґрунтування.

Своєю чергою підприємство «Вектор» і консорціум «Вестгруп» вважали такі рішення відомства — безпідставним. Основні заяви учасників: відхилення пропозицій на підставах, не передбачених законом чи умовами тендеру, а також можлива упередженість та недотримання принципів прозорості й чесної конкуренції.

Антимонопольний комітет розглянув скаргу ПП «Вектор» і вирішив, що департамент будівництва діяв відповідно чинному законодавству та не порушував умови тендера.

Держаудитслужба у Полтавській області також не виявила порушень у закупівлі. Під час перевірки аудитори запросили пояснення щодо джерел фінансування, обґрунтування технічних характеристик та визначення очікуваної вартості робіт. Департамент надав усі запитані документи. За результатами моніторингу аудитори не виявили порушень у діях замовника.

Як пише видання «Медіадоказ», у кошторисі велику частину будівельних матеріалів враховано за цінами, близькими до ринкових. Разом з тим у кошторисі є позиції, вказані без чітких характеристик, що унеможливлює їх порівняння з ринковими цінами. Це здебільшого стосується меблів, техніки, сантехніки та іншого обладнання.

За даними Youcontrol та Clarity Project, ТОВ «Ремтехналадка» зареєстрували у 1997 році в Полтаві. Директором компанії є Олег Куст, а засновником — Євгенія Корнберг. Як раніше писало видання «Наші Гроші», Євгенія Корнберг є родичкою Романа Корнберга — помічника депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука, обраного від партії «За майбутнє».

Нагадаємо, на початку року департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовив реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного. Очікувана вартість складала 213,7 млн гривень.