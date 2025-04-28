Кременчуцький спортивний ліцей відремонтують за 211 млн грн: АМКУ та ДАСУ не знайшли порушень у закупівлі

Департамент будівництва Полтавської обласної військової адміністрації 16 квітня уклав договір з ТОВ «Ремтехналадка» на реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного. Вартість робіт — 211 млн 642 тисяч гривень. Про це йдеться в інформації, що оприлюднена у системі публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що в аукціоні брали участь три компанії:
Втім департамент відхилив пропозиції від «Вестгруп» та від підприємства «Вектор», зокрема, через невідповідність умовам тендерної документації, які неможливо виправити. Обидві дешевші пропозиції відхилені через претензії до їхнього кошторисного обґрунтування.
Своєю чергою підприємство «Вектор» і консорціум «Вестгруп» вважали такі рішення відомства — безпідставним. Основні заяви учасників: відхилення пропозицій на підставах, не передбачених законом чи умовами тендеру, а також можлива упередженість та недотримання принципів прозорості й чесної конкуренції.
Антимонопольний комітет розглянув скаргу ПП «Вектор» і вирішив, що департамент будівництва діяв відповідно чинному законодавству та не порушував умови тендера.
Держаудитслужба у Полтавській області також не виявила порушень у закупівлі. Під час перевірки аудитори запросили пояснення щодо джерел фінансування, обґрунтування технічних характеристик та визначення очікуваної вартості робіт. Департамент надав усі запитані документи. За результатами моніторингу аудитори не виявили порушень у діях замовника.
Як пише видання «Медіадоказ», у кошторисі велику частину будівельних матеріалів враховано за цінами, близькими до ринкових. Разом з тим у кошторисі є позиції, вказані без чітких характеристик, що унеможливлює їх порівняння з ринковими цінами. Це здебільшого стосується меблів, техніки, сантехніки та іншого обладнання.
За даними Youcontrol та Clarity Project, ТОВ «Ремтехналадка» зареєстрували у 1997 році в Полтаві. Директором компанії є Олег Куст, а засновником — Євгенія Корнберг. Як раніше писало видання «Наші Гроші», Євгенія Корнберг є родичкою Романа Корнберга — помічника депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука, обраного від партії «За майбутнє».
Нагадаємо, на початку року департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовив реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного. Очікувана вартість складала 213,7 млн гривень.
Вказано, що роботу підрядник має виконати до 31 серпня 2025 року.
Додамо, що у 2021 році стало відомо, що у спортивному ліцеї імені І.М. Піддубного зроблять капітальний ремонт в рамках урядової програми «Велике будівництво». Тоді ж, за словами керівника спортивного закладу Олександра Кириченка, вже проводився тендер на створення проєкту й була прорахована загальна вартість — 38 млн грн. У 2022 році колишній начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, що область отримала 750 млн грн на відновлення та реконструкцію лікарень, садочків і шкіл. За ці гроші, зокрема, мають реконструювати спортивний ліцей. У бюджеті Полтавської області на 2024 рік вказали, що загальна вартість ремонту має складати вже понад 98 млн грн. У цьому ж році ОВА замовила коригування проєкту.
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