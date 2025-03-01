Ремонт Кременчуцького спортивного ліцею за понад 200 млн грн: у Полтавській ОВА відхилив дешевші пропозиції

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 0

Приватне підприємство «Вектор» подало скаргу у Антимонопольний комітет на рішення департаменту будівництва, містобудування та архітектури Полтавської обласної військової адміністрації. Відомство відхилило дешевшу пропозицію компанії щодо реконструкції Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного на користь найдорожчої від ТОВ «Ремтехналадка». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У тендері на реконструкцію навчального та спортивного корпусу ліцею брали участь три компанії:

ТОВ «Ремтехналадка» (пропозиція: 211 млн 642 тис. 380 грн)

ПП «Інженерно-будівельний центр «ВЕКТОР» (пропозиція: 211 млн 428 тис. грн)

Консорціум «Вестгруп» (виграв тендер з ціною 210 млн 574 тис. 106 грн)

Втім департамент відхилив пропозиції від «Вестгруп» та від підприємства «Вектор», зокрема, через невідповідність умовам тендерної документації, які неможливо виправити. Обидві дешевші пропозиції відхилені через претензії до їхнього кошторисного обґрунтування.

Своєю чергою підприємство «Вектор» і консорціум «Вестгруп» вважають такі рішення відомства — безпідставним. Основні заяви учасників: відхилення пропозицій на підставах, не передбачених законом чи умовами тендеру, а також можлива упередженість та недотримання принципів прозорості й чесної конкуренції.

Скаргу ПП «Вектор» в АМКУ мають розглянути 6 березня.

За даними Youcontrol та Clarity Project, ТОВ «Ремтехналадка» зареєстрували у 1997 році в Полтаві. Директором компанії є Олег Куст, а засновником — Євгенія Корнберг. Як раніше писало видання «Наші Гроші», Євгенія Корнберг є родичкою Романа Корнберга — помічника депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука, обраного від партії «За майбутнє».

Як вказано на Youcontrol, «ВЕКТОР» заснували у 2010 році. Керівником і засновником підприємства вказаний Олександр Криворучко. Бенефіціаром і керівником раніше був Олег Петренко, сама ж компанія була зареєстрована у Полтаві, а нині ж — у місті Ірпінь, Київська область.

Підприємство згадується в розслідуванні «Наші гроші» про капітальний ремонт гуртожитку «Київавтодору». Тоді деякі позиції кошторису перевищували ринкову вартість більш ніж у півтора раза, а цей підряд, отриманий у серпні 2023 року, став для компанії першим за весь час існування платформи Prozorro (з 2016 року). Також компанія фігурує у кримінальному провадженні 2017 року щодо підроблення документів, необхідних для реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Консорціум «Вестгруп» заснували влітку 2024 року у Полтві. Групу очолює Сергій Гнітько, засновниками є ТОВ «Весттеплотех» та ТОВ «Прометей Агро Трейд».

Нагадаємо, на початку року департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовив реконструкцію навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного. Очікувана вартість складала 213,7 млн гривень.