У Кременчуцькому районі попрощались з загиблим військовим Андрієм Дзюбаном

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До лав Збройних сил України чоловіка призвали у листопаді 2024 року

28 квітня у Кам’янопотоківській громаді попрощались з загиблим військовослужбовцем Андрієм Дзюбаном. Про це повідомила кременчуцька активістка Ольга Пономаренко на своїй Facebook-сторінці.

— Колони машин, дуже багато друзів, близьких, знайомих прийшли провести Андрія в останню путь, — йдеться у дописі.

Як раніше розповідала працівниця Кам’янопотоківської сільської ради Таісія Сюда, 41-річний воїн загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання у Курській області РФ. До лав Збройних сил України чоловіка призвали у листопаді 2024 року, служив у 82 бригаді десантно-штурмових військ з позивним «Байкер».

Андрій був родом з Кам’яних Потоків, закінчив місцеву школу, навчався у кременчуцькому училищі.

Чоловік був Майстром спорту з національного виду єдиноборств «Хортинг», багаторазовим чемпіоном і призером турнірів з китайського боксу, гирьового спорту. Андрій керував спортивною секцією з бойових мистецтв і заснував клуб КУНФУ «Єдність».