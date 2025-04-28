На Полтавщині поліція розшукує 50-річного вінничанина Віктора Короля: чоловік підозрюється у злочині

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 214

Відомо, що чоловік переховується від правоохоронців під час досудового розслідування

На Полтавщині правоохоронці розшукують 50-річного жителя Вінницької області Віктора Короля, якого підозрюють у скоєнні злочину. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловіка підозрюють у кримінальному правопорушення за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб). Нині він переховується від органів досудового розслідування.

Прикмети: на вигляд близько 50 років, зріст 170-175 см, середньої статури, волосся темне, коротке, веде бродячий спосіб життя, зловживає спиртними напоями.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, повідомити до поліції за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76 або 102.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 68-річну Любов Кравчуновську.



