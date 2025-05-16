У Кременчуці деякі школи та садки продовжують працювати дистанційно — департамент освіти

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 78

Частина закладів освіти має власні укриття, деякі користуються сховищами сусідніх закладів, але лишаються й такі, що продовжують працювати дистанційно

На третій рік повномасштабної війни в Україні не усі заклади освіти Кременчука й досі мають свої укриття. Про ситуацію зі сховищами у школах та садочках на сесії Кременчуцької міськради озвучила т. в. о. директора департаменту освіти міста Світлана Михайленко.

За словами пані Світлани, нині із 32 закладів загальної середньої освіти у Кременчуці 22 користуються власними укриттями, ще 9 використовують укриття інших закладів. Тільки один заклад освіти — ліцей № 13 «Авіор» працює за дистанційною формою навчання.

Що стосується закладів дошкільної освіти, то їх у підпорядкуванні департаменту освіти нині перебуває 38. Із них 12 садочків мають власні укриття, 25 використовують укриття інших закладів.

— Один заклад дошкільної освіти, садок № 14, який знаходиться на Ревівці, це дійсно питання болюче. Там на сьогоднішній момент дуже мало дітей записалося, і можливості використовувати укриття або будувати наразі немає, — додала Світлана Михайленко.

Водночас міський голова зауважив, що можливість будувати укриття у цьому садку є, просто наразі розставлені інші пріоритети.