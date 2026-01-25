У Кременчуці фіксують десятки відкритих люків «Укртелекому»: депутати вимагають владнати ситуацію

За словами міського голови, компанія на звернення від міста не реагує

У Кременчуці порушили питання відкритих колодязів зв’язку, що перебувають на балансі Полтавської філії АТ «Укртелеком». Озвучила цю проблему депутатка міськради Інна Петренко та виступила із відповідним зверненням на засіданні сесії у п’ятницю, 23 січня.

За її словами, такі відкриті колодязі становлять небезпеку для пішоходів, водіїв і тварин, особливо в темну пору доби.

Депутатка відповідає за Крюківський район міста, тож повідомила, що станом на кінець минулого року вдалося нарахувати близько 35 таких колодязі тільки у Крюкові.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що з 2023 року місто неодноразово зверталося до керівництва Полтавської філії «Укртелекому» з вимогою закрити небезпечні колодязі. Втім, відповіді на листи, за його словами, так і не надходили.

Депутатка Петренко додала, що на її прохання міські комунальні служби інколи тимчасово закривали окремі люки, однак вони не можуть постійно контролювати це питання — адже колодязі мають балансоутримувачів.

Отож депутатка звернулася до міського голови з проханням вжити заходів впливу на керівництво Полтавської філії АТ «Укртелеком», провести обстеження всіх колодязів у місті та привести їх у належний стан. Депутати підтримали запит і запропонували підготувати колективне звернення від міської ради до підприємства та контролюючих органів.

Нагадаємо, у кілька років тому 79-річна мешканка Горішніх Плавнів впала у відкритий колодязь. Тоді їй на допомогу прийшли рятувальники.