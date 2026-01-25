ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

На Кременчуччині попрощалися із полеглим захисником Миколою Лишком

Сьогодні, 12:10

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна

У п’ятницю, 23 січня, у Семенівській громаді на Кременчуччині провели в останню путь загиблого військовослужбовця Миколу Лишка, жителя села Крива Руда. Про це повідомили у пресслужбі Семенівської селищної ради.

 

Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим, однак згодом підтвердилася інформація про його загибель.

Микола Лишко народився 11 жовтня 1991 року в Кривій Руді. Навчався у місцевій школі, проходив строкову службу у Збройних Силах України, після чого працював у ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».

 

У 2014 році він долучився до захисту держави та понад два роки служив у зоні проведення АТО. Після повернення до мирного життя створив сім’ю та працював у сільському господарстві. З початком повномасштабного вторгнення Росії знову став до лав захисників — був мобілізований до Національної гвардії України.

 

Життя військового обірвалося восени 2024 року на Луганщині.

Семенівська громада вшанувала пам’ять свого земляка, який до кінця залишався вірним військовій присязі та Україні.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Семенівка війна воїни світла загиблий Прощання поховання
