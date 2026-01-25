Цієї ночі, 25 січня, Полтавщина бул під атакою російських безпілотників. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич.
За його словами, внаслідок падіння уламків збитих дронів у Полтавському районі є пошкодження спортивного майданчика та покрівлі одного з підприємств.
Унаслідок падіння уламків обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, цього тижня росіяни вдарили по енергооб'єкту на Полтавщині.
