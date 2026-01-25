Кременчуцька спортсменка — бронзова призерка відкритого кубку з кіокушинкай карате

Кременчуцька спортсменка виборола ІІІ місце на відкритому кубку СК «Тризуб» з кіокушинкай карате. Про це повідомили педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де каратистка навчається.
Відомо, що Катерина Дубина, учениця 6 класу ліцею, здобула ІІІ місце та бронзову нагороду під час турніру, що відбувся учора, 24 січня, у селі Богданівка на Кіровоградщині.
Готував спортсменку до змагань тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі каратисти вибороли І-ше та три ІІІ-іх мсіця на відкритому турнірі.
