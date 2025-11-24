Кременчуцькі каратисти повернулися з нагородами із київського відкритого кубку

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Відкритому кубку з кіокушинкай карате «FREEDOM CUP». Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмени навчаються.
Відомо, що змагання відбулися учора, 23 листопада, у Києві.
За результатами змагань кременчуцькі каратисти вибороли 4 нагороди:
Тренував каратистів Олександр Ложченко.
Нагадаємо, влітку кременчуцькі спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.