Кременчуцькі спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 89

Троє кременчуцьких спортсменів здобули 4 нагороди на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате — The Open World Kyokushin Karate Championship. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили батьки спортсменів.

Хто забрав медалі

Анастасія Головіна — чемпіонка серед дівчат 12-13 років, розділ ката. Також взяла «срібло» серед дівчат 12-13 років, розділ куміте, вагова категорія до 40 кг;

Ратмир Берг — чемпіон серед юнаків 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 75 кг;

Людмила Діденко — «срібло» серед дівчат 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 65 кг.

Чемпіонат проходив 27-28 червня в Угорщині (м. Сольнок), який зібрав понад 600 спортсменів з 32 країн світу. Національна збірна команда України посіла 2 місце у загальнокомандному заліку. Кременчук на змаганнях світового рівня представили 3 спортсменів клубу «Berg Dojo».

Нагадаємо, кременчуківка Діана Мелюшкіна у складі збірної України виграла жіночу Золоту Лігу з волейболу.