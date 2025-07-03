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Кременчуцькі спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 89

Чемпіонат зібрав понад 600 спортсменів з 32 країн світ

Троє кременчуцьких спортсменів здобули 4 нагороди на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате — The Open World Kyokushin Karate Championship. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили батьки спортсменів. 

Хто забрав медалі

  • Анастасія Головіна — чемпіонка серед дівчат 12-13 років, розділ ката. Також взяла «срібло» серед дівчат 12-13 років, розділ куміте, вагова категорія до 40 кг;
  • Ратмир Берг — чемпіон серед юнаків 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 75 кг;
  • Людмила Діденко — «срібло» серед дівчат 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 65 кг.

Чемпіонат проходив 27-28 червня в Угорщині (м. Сольнок), який зібрав понад 600 спортсменів з 32 країн світу.  Національна збірна команда України посіла 2 місце у загальнокомандному заліку. Кременчук на змаганнях світового рівня представили 3 спортсменів клубу «Berg Dojo».

Нагадаємо, кременчуківка Діана Мелюшкіна у складі збірної України виграла жіночу Золоту Лігу з волейболу.

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Автор: Телеграф
Теги: карате
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