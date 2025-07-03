Кременчуцькі спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате

Троє кременчуцьких спортсменів здобули 4 нагороди на чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате — The Open World Kyokushin Karate Championship. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили батьки спортсменів.
Чемпіонат проходив 27-28 червня в Угорщині (м. Сольнок), який зібрав понад 600 спортсменів з 32 країн світу. Національна збірна команда України посіла 2 місце у загальнокомандному заліку. Кременчук на змаганнях світового рівня представили 3 спортсменів клубу «Berg Dojo».
Нагадаємо, кременчуківка Діана Мелюшкіна у складі збірної України виграла жіночу Золоту Лігу з волейболу.
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