Кременчужанка Діана Мелюшкіна у складі збірної України виграла жіночу Золоту Лігу з волейболу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2

Жіноча збірна України з волейболу втретє в історії здобула титул чемпіонок Золотої Євроліги. У складі збірної зіграла вихованка кременчуцького волейболу Діана Мелюшкіна. Кременчужанка, вихованка СК «Нафтохімік» під керівництвом тренера Тетяни Дишлевої робила свої перші кроки у волейболі.

Наші дівчата впевнено пройшли груповий етап, здобувши перемоги над Іспанією, Португалією, Словенією, Словаччиною та Чорногорією. Єдина поразка — від Швеції. У Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2025 Україна вийшла з третього місця у групі: здобула п’ять перемог та зазнала однієї поразки від Швеції (з рахунком 0:3 за сетами). У півфіналі «синьо-жовті» також зустрілись із чинними чемпіонками Швецією, однак взяли реванш — здобули «суху» перемогу (3:0).

У боротьбі за трофей Україна зустрілась з командою Угорщини, яка у другому півфіналі здолала Румунію (3:2).

Як пройшов фінальний матч Україна — Угорщина?

На початку першої партії українські волейболістки здійснили ривок, відірвавшись від угорок на п’ять очок. Після цього збірні декілька разів обмінялись очками на подачах, але до завершення сету «синьо-жовті» змогли збільшити перевагу до +9 — 25:16.

Друга партія розпочалась з мінімальної переваги Угорщини, однак згодом українки відновили рівновагу (6:6) та вийшли уперед. Максимальна перевага України у сеті складала +5, але за щільної боротьби відігратись змогла збірна Угорщини — 19:19. Зрештою, українки дозволили угоркам реалізувати третій сетбол — 23:25.

Початок третього сету залишився за Україною, але до екватору партії Угорщина зрівняла рахунок. Україна провела серію результативних розіграшів, пішовши у відрив на шість очок, збільшувала його до завершення сету: на фініші партії різниця на користь «синьо-жовтих» склала 10 очок.

Четвертий сет став вирішальним. Від початку партії збірна України заволоділа ініціативою та першою перетнула рубіж у 20 очок, випереджаючи опоненток +8. У підсумку «синьо-жовті» довели сет до перемоги з рахунком 25:17 та здобули чемпіонство Золотої Євроліги.

Найрезультативнішою волейболісткою у складі збірної України стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка записала на свій рахунок 17 очок.

Золота Євроліга-2025. Фінал

Україна — Угорщина 3:1 (25:16, 25:23, 25:15, 25:17)

Україна втретє в історії виграла жіночу Золоту Євролігу. Вперше це сталось у 2017-му, а вдруге — у 2023 році, коли у вирішальному протистоянні українки обіграли Швецію.