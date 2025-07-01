«Як чиста душа». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Дунським

1 липня у Кременчуці попрощались з полеглим військовослужбовцем Олександром Дунським. Воїн мав звання солдат.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з міста Могилів-Подільський Вінницької області. З 2018 року чоловік проживав у Кременчуці, працював будівельником.
Під час служби Олександр був водієм. Загинув солдат 22 червня біля села Мурахівка Миколаївської області через ракетний удар російської армії — це сталось під час занять на навчальному полігоні.
Заступник командира батальйону, де служив Олександр, Сергій Орловський каже, що чоловік розпочав у нього службу цьогоріч з березня. До цього воїн побував під Покровськом.
Сусід військового Едуард був знайомий з його родиною протягом кількох років.
У Олександра залишились діти, дружина і батьки. Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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