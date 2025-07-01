«Як чиста душа». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Дунським

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 121

1 липня у Кременчуці попрощались з полеглим військовослужбовцем Олександром Дунським. Воїн мав звання солдат.

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з міста Могилів-Подільський Вінницької області. З 2018 року чоловік проживав у Кременчуці, працював будівельником.

Під час служби Олександр був водієм. Загинув солдат 22 червня біля села Мурахівка Миколаївської області через ракетний удар російської армії — це сталось під час занять на навчальному полігоні.