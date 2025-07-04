У Кременчуці комунальне телебачення отримає додатково майже мільйон гривень. Його робота розшириться на область

Комунальному підприємству «Кременчуцька телерадіокомпанія» виділятимуть додатково 830 тисяч гривень. Відповідне рішення підтримали на депутатській комісії з питань фінансів і бюджету 2 липня.
Вже під час засідання виконавчого комітету 3 липня міський голова Віталій Малецький розповів, що КТРК працює не лише у Кременчуці, а й «у інших районах області».
Нагадаємо, на роботу комунального телебачення у 2025 році з міського бюджету виділяють понад 23 мільйони гривень. Під час обговорення бюджету на 2025 рік міський голова Віталій Малецький повідомив, що значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки.
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