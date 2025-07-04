Що почитати влітку: добірка дитячих книжок від книжкової блогерки Марини Куркач

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Лариса Федорченко «Під жовтим небом мрій»

Марія-Валентина навчається в школі, але не завжди має бажання її відвідувати. Мама Марії народилася в Домініканський Республіці, під час навчання в університеті приїхала до Києва, де познайомилася з її татом. Після одруження в Домінікані, батьки повернулися жити до Києва. Книжка написана у формі щоденника, в якому дівчинка описує моменти свого життя, розмірковуючи над досить важливими питаннями. Як колір шкіри, який у неї темніший на кілька тонів, може стати причиною для знущань? Чому вчителька не втручається, коли над нею насміхаються однокласники? Невже у сучасному суспільстві є місце для расизму? Чому люди досі тикають пальцем у того, хто хоч трохи відрізняється? І хоча здається, що знайти відповіді на ці запитання досить складно, головна героїня відкриває у собі здатність мріяти. Адже малювання, дружба, турбота та підтримка близьких допомагають їй впоратися з життєвими негараздами.

Віктор Янкевич «Народжена перемагати»

Коли тобі тринадцять, переїзд з міста до села, важка праця і нова школа, сприймаються справді чимось кепським, а рішення батьків — несправедливим. Для головної героїні, Ані Леськів, єдиною радістю стає скейт, який щоразу дарує їй відчуття швидкості та свободу бути собою. Нічого цікавого в селі не відбувається, друзів немає, з однокласниками важко порозумітися, аж раптом — мрія, що здатна змінити її життя. Дівчинка працює безупинно кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, щоб одного дня таки досягти поставленої мети — стати олімпійською чемпіонкою з санного спорту. Чи може щоденна робота над собою, тренування, сила волі та цілеспрямованість прокласти шлях до успіху? Чи можливо перемогти заздрощі, перешкоди та життєві труднощі? Можливо, якщо ти народжена перемагати. Чудова історія, яка нагадує читачам про те, що мрії стають реальністю, якщо за них боротися з усіх сил.

Еліас та Аґнес Волунд «Довідник для супергероїв»

Лізі дев’ять років і вона терпіти не може нову школу, адже там її цькують одноклассники. Щодня їй доводиться втікати від хлопців, які ображають її та переслідують. Одного разу, шукаючи безпечне місце, Лізі вдається добігти до бібліотеки. Здається, тут кривдники її не шукатимуть. Розглядаючи книжкові полиці, дівчинка помічає книжку з яскраво-червоною обкладинкою. Назва книги «Посібник для супергероїв» одразу привертає її увагу. Чи можна по-справжньому здобути 101 суперсилу і стати… супергероєм? Мабуть, ні, адже деякі супер-сили зі списку у довіднику опанувати просто неможливо. Та все ж таки Ліза вирішує, що нові здібності допоможуть їй змінити себе і своє життя, бо вона вже втомилася постійно боятися й втікати. Книжка вчить, що сила стати супергероєм є у кожного з нас. Але потрібно ретельно тренуватися і набратися терпіння, перш ніж вона проявиться. Надздібності не вирішують проблеми чарівним чином, проте навчають дуже важливим речам.

Маруся Щербина «Усі під підозрою!»

Остапу одинадцять, він мріє стати детективом і розслідувати справжні злочини. І ось трапляєть­ся нагода: у школі зникають козацькі монети — це ж може стати його першою справою! Отже, викрадено монети козацької доби, що зберігалися в шкільному кабінеті історії. Директор підозрює всіх і просить повідомити: якщо до кінця тижня монети не повернуть, він викличе поліцію, винних жорстоко покарають. Звісно ж хлопчик розпочинає власне розслідування. Шукати злочинців Остапу допомагають його брат Олег і Соня, новенька дівчинка зі школи. Місце злочину, список підозрюваних, різноманітні версії. Куди ж все ж таки зникли монети? Чи вдасться детективам знайти винних? Адже під підозрою опиняються геть усі та й невідомо які пригоди можуть на них чекати. І це ще не все! Книга містить ще й другу, не менш цікаву історію, завдяки якій читачі дізнаються факти про відомих особистостей та таємничі загадки.

Олена Скуловатова «Як заробити на канікулах»

Незабаром Русі виповниться одинадцять. Дівчинка мріє про новий телефон і святкову вечірку на кораблі. Але грошей не вистачає, татова кав’ярня на межі банкрутства. Щоб втілити мрії у життя Руся разом з друзями намагається самостійно заробити гроші. Підлітки випускають газету, ведуть влог, засновують фонд та інвестують у кав’ярню. Дівчинці вдається накопичити потрібну суму, але її бажання змінюються… Економічна повість «Як заробити на канікулах» призначена для дітей віком 8–12 років. Читаючи історію Русі та її друзів, діти дізнаються про заощадливу поведінку, ризик азартних ігор, фінанси, бізнес, карбування грошей, криптовалюти, роботу інвестиційного фонду, небезпеку кредитів, фінансові піраміди, різновиди реклами. Познайомляться з такими поняттями, як конкуренція, колаборація бізнесів, монополія, конкурентна розвідка, прибуток та інвестиції. Але передусім книга є веселою історією із життя сучасних підлітків.