Із жартами про життя та палаючу Москву: у Кременчуці виступили стендап-коміки Клим, Дзюнько та Жогло

Учора, 24 січня, в Кременчуці відбувся стендап-вечір за участі відомих українських коміків Іллі Клима, Вадима Дзюнька та Володимира Жогла. Виступ пройшов у малому залі Міського палацу культури: практично всі місця були заповнені глядачами. Аудиторію артисти зібрали дорослу, адже виступ мав віклве обмеження — 16+.
Понад годину артисти тримали увагу залу, жартуючи на теми повсякденного життя, виховання дітей, мовного питання та особистого досвіду. Коміки ділилися власними історіями, знайомими багатьом глядачам, і не цуралися гострих реплік чи міцного слівця, що лише посилювало емоційну реакцію публіки.
Глядачі активно реагували на жарти, сміялися, аплодували та охоче вступали у короткі діалоги з артистами. Атмосфера в залі була невимушеною та теплою, а сам виступ — динамічним і різноплановим.
Після стендапу організатори провели благодійний аукціон. Кошти — а зібрати артистам вдалося близько 20 тисяч гривень — передадуть на потреби Збройних сил України.
Вечір артисти завершили гумористичною піснею про палаючу Москву, а далі радо фотографувалися з усіма охочими та продовжили неформальне спілкування з глядачами.
