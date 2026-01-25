На Полтавщині чоловік поширював інформацію про ЗСУ: суд надав доступ до його мобільного

На Полтавщині судять чоловіка, який у месенджері публікував інформацію про місце дислокації підрозділу ЗСУ. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 21 січня.

За матеріалами провадження, мешканця Полтавської області підозрюють у тому, що 18 червня 2025 року він нібито сфотографував місце дислокації підрозділу та через Telegram розповсюдив зображення в інтернеті. Наступного дня інформацію, за версією слідства, опублікували на одному з телеграм-каналів, який має велику аудиторію.

Суд дозволив слідчим отримати в оператора мобільного зв’язку дані щодо номера за період із 1 червня до 1 грудня 2025 року. Йдеться про інформацію про з’єднання (дзвінки, SMS/MMS, передачу даних), час і тривалість, прив’язку до місцевості через базові станції інші технічні ідентифікатори. Якщо номер оформлений за контрактом, оператор має надати і відомості про абонента.

Також у документі вказано: якщо оператор не виконає ухвалу, слідчий суддя може дозволити обшук для вилучення потрібних документів.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про розташування підрозділів ЗСУ та інших військових формувань).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили жінку, яка поширювала інформацію про роботу ТЦК у месенджері.