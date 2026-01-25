Хокейний клуб «Кременчук» вперше поступився «Одещині» на цьогорічному чемпіонаті

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 108

Хокейний клуб «Кременчук» зазнав поразки від «Одещини» в матчі чемпіонату України. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Поєдинок завершився з рахунком 9:5 на користь команди з Одеської області: для них ця перемога стала першою над "Кременчуком" у цьогорічному чемпіонаті.

Матч видався результативним, однак переломними стали другий і третій періоди, у яких «Одещина» зуміла відірватися в рахунку. Попри активний початок і дві швидкі шайби у виконанні гравців «Кременчука», суперник поступово перехопив ініціативу та почав нарощувати перевагу.

До кінця зустрічі «Кременчук» намагався скоротити відставання, але численні вилучення та ефективна реалізація більшості з боку «Одещини» не дозволили врятувати матч. У підсумку кременчуківці пропустили дев’ять шайб і завершили гру з поразкою — 5:9.

Нагадаємо, раніше «Кременчук» вдруге поспіль поступився «Соколу» в серії булітів.