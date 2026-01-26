Пошкоджені будинки та стадіон: на Полтавщині поліція та СБУ документують наслідки учорашньої атаки

На Полтавщині правоохоронці фіксують наслідки учорашньої атаки та документують воєнні злочини. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Внаслідок нічного обстрілу пошкоджені покрівля підприємства, стадіон та кілька домогосподарств. Постраждалих немає.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські, рятувальники, волонтери та комунальні служби. Фахівці фіксують пошкодження, збирають докази та ліквідовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, у Полтавській громаді внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджень зазнали 5 будинків.
