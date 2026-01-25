Передислокація «льотки», розбещення на танцях та страйк за світло: основні новини Кременчука і регіону за тиждень

Ми зібрали для вас найголвніші новини за тиждень, які ви могли пропустити

Кременчуцький льотний коледж передислоковують — рішення наради Міністра внутрішніх справ

Цього тижня учнівський та студентський колектив Кременчуцького льотного коледжу отрмиав інформацію про те, що заклад освіти передислоковуватимуть в одну із західних областей України. Відповідне рішення ухвалив Міністр внутрішніх справ у зв’язку із безпековою ситуацією. Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» студенти закладу освіти, тих, хто не захоче переїздити, відрахують по завершенню навчального року. Відповідно те саме йдеться і про працівників закладу — їх мають звільнити. Колектив планує звертатися до Президента України, аби якось вплинути на це рішення.

У Кременчуці розслідують справу про можливе розбещення дітей в танцювальному клубі

Як розповів Телеграфу керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв, кримінальне провадження розпочали за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх — після моніторингу публікацій у інтернеті.

У прокуратурі закликають усіх, хто володіє інформацією або міг постраждати внаслідок дій тренера, звертатися до правоохоронних органів чи прокуратури для надання свідчень. У відомстві зазначили, що закон передбачає заходи безпеки — персональні дані таких осіб не розголошуватимуть під час досудового розслідування та судового розгляду.

Також свідки або потерпілі можуть звернутися безпосередньо до редакції «Кременчуцького Телеграфа» та поділитися своєю історією. Ми гарантуємо конфіденційність і повну анонімність джерел.

У Кременчуці мерія може придбати адмінбудівлю «Укртранснафти» за 200 млн грн

Кременчуцька міська рада хоче придбати у комунальну власність адмінбудівлю «Укртранснафти». Нерухомість, що розташована на вулиці Перемоги, 32/5, купуватимуть для облаштування сервісного центру для внутрішньо переміщених осіб. Виконком міської ради планують уповноважити взяти участь в електронному аукціоні в системі «Прозорро.Продажі». Стартова ціна об’єкта — 54,6 млн грн, максимальна сума, до якої місто готове підвищувати ставку, — 200 млн грн. Детальніше про це — читайте тут.

У Кременчуці перекрили проспект Свободи через графіки знеструмлень

20 січня у Кременчуці місцеві жителі заблокували рух транспорту на проспекті Свободи. Люди вийшли на дорогу через незадоволення нерівномірними графіками відключення електроенергії. Люди не пропускали ніякий транспорт та вимагали, аби до них вийшли представники влади. За словами протестувальників, їхня головна вимога — «нормальні» та рівномірні графіки знестремлень для усіх жителів міста.

Енергетики фіксують проблеми з подачею електроенергії до Кременчуцького енерговузла

У Кременчуці та районі електропостачання ускладнене через дефіцит генерації: є проблеми з подачею електроенергії до Кременчуцького енерговузла. Про це повідомив заступник директора АТ «Полтаваобленерго» Юрій Яремченко. За його словами, в окремих громадах області — Лубенській, Гадяцькій, Чутівській та Кобеляцькій — мешканці залишалися без світла майже дві доби. Із чим пов’язані такі тривалі знеструмлення — про це детальніше.

ВАКС наклав арешт на майно у справі, де фігурує колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мирослав Волков

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мирослава Волкова стосовно визнання майна, набутого за час служби на посаді упродовж 2022-2024 років, необґрунтованими активами. Минулого тижня у Вищому антикорупційному суді відбулося перше засідання у справі, під час якого суд ухвалив рішення накласти арешт на квартиру площею 85,1 кв. м та машину Toyota Land Cruiser Prado 2021 року випуску. Про що йдеться у позові САП та хто ще фігурує у матеріалі — читайте про це детальніше.

Росія вчергове вдарила по енергооб'єкту на Полтавщині

У ніч на вівторок російські війська завдали удару по промисловому об’єкту на Полтавщині. Рятувальники оперативно ліквідували займання із залученням техніки ДСНС та двох пожежних потягів Укрзалізниці. Згодом стало відомо, що унаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок у Кременчуцькому районі. Ніхто не постраждав.

Посадовця Полтавської ОВА та спільників судитимуть за заволодіння понад 2,1 млн грн бюджету

На Полтавщині судитимуть посадовця Полтавської облвійськоадміністрації та його спільників за привласнення понад 2,1 мільйона гривень бюджетних коштів. Слідчі встановили, що у 2024 році керівник одного зі структурних підрозділів ОВА організував злочинну схему з метою освоєння бюджетних коштів. До її реалізації він залучив свою заступницю та підприємця, а пособником став чоловік заступниці. Детальніше про справу — у нашому матеріалі.