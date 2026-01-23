ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Культура, Топ-новина

У Кременчуці розслідують справу про можливе розбещення дітей в танцювальному клубі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 263

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх

У Кременчуці розпочали розслідувати справу про можливе розбещення неповнолітніх дітей в одному з місцевих танцювальних клубів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв 23 січня.

За його словами, прокурори розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх — після моніторингу публікацій у інтернеті.

 

— В ході проведення досудового розслідування буде перевірено факти подій, — сказав Балаєв. 

У прокуратурі звертаються до свідків і можливих потерпілих у цьому кримінальному провадженні щодо дій тренера танцювального клубу. Там закликають усіх, хто володіє інформацією або міг постраждати, звертатися до правоохоронних органів чи прокуратури для надання свідчень. У відомстві зазначили, що закон передбачає заходи безпеки — персональні дані таких осіб не розголошуватимуть під час досудового розслідування та судового розгляду.

Також свідки або потерпілі можуть звернутися безпосередньо до редакції «Кременчуцького Телеграфа» та поділитися своєю історією. Ми гарантуємо конфіденційність і повну анонімність джерел.


0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: танці розбещення Кременчуцька окружна прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх