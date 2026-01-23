У Кременчуці розслідують справу про можливе розбещення дітей в танцювальному клубі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 263

У Кременчуці розпочали розслідувати справу про можливе розбещення неповнолітніх дітей в одному з місцевих танцювальних клубів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв 23 січня.

За його словами, прокурори розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх — після моніторингу публікацій у інтернеті.

— В ході проведення досудового розслідування буде перевірено факти подій, — сказав Балаєв.

У прокуратурі звертаються до свідків і можливих потерпілих у цьому кримінальному провадженні щодо дій тренера танцювального клубу. Там закликають усіх, хто володіє інформацією або міг постраждати, звертатися до правоохоронних органів чи прокуратури для надання свідчень. У відомстві зазначили, що закон передбачає заходи безпеки — персональні дані таких осіб не розголошуватимуть під час досудового розслідування та судового розгляду.