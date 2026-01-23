У Кременчуці розслідують справу про можливе розбещення дітей в танцювальному клубі

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх
У Кременчуці розпочали розслідувати справу про можливе розбещення неповнолітніх дітей в одному з місцевих танцювальних клубів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв 23 січня.
За його словами, прокурори розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 156 Кримінального кодексу України — розбещення неповнолітніх — після моніторингу публікацій у інтернеті.
У прокуратурі звертаються до свідків і можливих потерпілих у цьому кримінальному провадженні щодо дій тренера танцювального клубу. Там закликають усіх, хто володіє інформацією або міг постраждати, звертатися до правоохоронних органів чи прокуратури для надання свідчень. У відомстві зазначили, що закон передбачає заходи безпеки — персональні дані таких осіб не розголошуватимуть під час досудового розслідування та судового розгляду.
Також свідки або потерпілі можуть звернутися безпосередньо до редакції «Кременчуцького Телеграфа» та поділитися своєю історією. Ми гарантуємо конфіденційність і повну анонімність джерел.
