У Кременчуці виділили 2,5 млн грн на покращення обслуговування платників податків

Разом з тим депутати пропонують запровадити цифрове інформування про наявність податкової заборгованості

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Кременчука на 2026 рік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні сесії міськради сьогодні, 23 січня.

Загалом на фінансування програми із бюджету Кременчука спрямовують 2,5 мільйона гривень. Нею передбачено покращення матеріально-технічного стану Центру обслуговування платників податків, а також створення комфортніших умов для відвідувачів і працівників податкової служби.

Зокрема, у 2026 році планують:

  • замінити зношені вікна на енергоощадні — 200 тис. грн;

  • провести ремонтно-штукатурні роботи в приміщеннях — 200 тис. грн;

  • замінити плитку перед входом до Центру обслуговування платників — 150 тис. грн;

  • придбати комп’ютерну та оргтехніку — 700 тис. грн;

  • встановити кондиціонери — 160 тис. грн;

  • профінансувати виготовлення бланків і друкованої продукції — 100 тис. грн;

  • забезпечити відправку податкових повідомлень-рішень платникам податків — 990 тис. грн.

Разом з тим депутати запропонували розглянути можливість цифровізації роботи податкової, зокрема впровадження цифрового інформування про наявність податкової заборгованості. Міський голова доручив відповідним установам розглянути таку можливість, зокрема надсилання містянам таких повідомлень через застосунок «Кременчук.Цифровий».

Нагадаємо, торік на фінансування податкової Кременчук спрямовував 2 мільйони гривень.

Автор: Яна Гудзь
Теги: податкова
