Кременчук

Відсутні записи з бодікамер за місяць: суд оголосив усне зауваження військовому ТЦК у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 18:03

Під час перевірки 3 листопада 2025 року посадовці виявили низку порушень у роботі з бодікамерами

Козельщинський районний суд розглянув справу щодо військовослужбовця, якого притягували до адмінвідповідальності за недбале ставлення до служби в умовах особливого періоду (ч. 2 ст. 172-15 КУпАП).

За матеріалами справи, сержант (штаб-сержант 3 категорії відділення цивільно-військового співробітництва) був призначений відповідальним за зберігання, видачу й облік нагрудних відеореєстраторів та карт пам’яті, а також за ведення документації і контроль за використанням камер під час оповіщення військовозобов’язаних.

Під час перевірки 3 листопада 2025 року посадовці виявили низку порушень у роботі з бодікамерами. Зокрема, у журналі видачі не було записів за кілька днів, а за жовтень 2025-го збереглися відео лише за 2, 4 та 25 жовтня. Також не було відеозаписів за 1 та 2 листопада. Усього, за даними перевірки, відсутні записи за 30 календарних днів.

Військовослужбовець вину визнав і зазначив, що щиро кається та просить суворо не карати. У підсумку суд звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, і закрив провадження.

Бойова повістка тільки на бодікамеру

З 1 вересня 2025-го усі військовослужбовці територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) зніматють перевірку документів та вручення повісток військовозобов’язаним на спеціальні бодікамери. Їх носіння стало обов’язковим. Очікується, що так процес перевірки та оповіщення стане прозорішим й можна буде забезпечити законність діяльності співробітників ТЦК та захистити права усіх сторін.

Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації

Втім військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже понад рік використовують боді-камери під час заходів оповіщення, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

1
Теги: ТЦК та СП судове рішення бодікамери
