Кременчук направляє податковій 2 млн грн: куди підуть кошти

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють 2 мільйони гривень виконавчому комітету: далі цю суму перенаправлять на підтримку Кременчуцької податкової. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 9 квітня.

Спрямують цю суму на декілька напрямків:

700 тис. грн — на проведення комплексних робіт із усунення аварійного стану покрівлі та ремонту підлоги;

700 тис. грн — на відправлення поштової кореспонденції та поштових повідомлень і рішень платникам податків;

100 тис. грн — на виготовлення друкованої продукції та поновлення стендів у центрі обслуговування платників податків;

500 тис. грн — на придбання комп’ютерної техніки.

Начальник управління економіки Микола Здойма пояснив, що таку допомогу податковій місто виділяє щороку.

Проте голову бюджетної комісії, депутата Олександра Плескуна, така виділена цьогоріч сума здивувала. Адже минулого року виділяли лише 1 мільйон гривень.

Пояснити спрямування цієї суми взявся перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

— Ми з ними пропрацювали це питання. Вони нам дуже активно на сьогодні допомагають. Ми розуміємо, що сума трошки така непроста, але сьогодні ми дуже потребуємо їхньої допомоги, зокрема для того, щоб ми активніше працювали і з нашими місцевими підприємцями та іншими особами, які сплачують податки на території Кременчука.

Олександр Плескун наголосив, що він не заперечує проти виділення цієї суми, проте підмітив, що бюджет Кременчука цьогоріч буде складним. Пелипенко на це відповів, що на сьогодні «бюджет по усій країні дуже складний», саме тому податкова і звертається до громади за допомогою.