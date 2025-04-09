За кошти спонсорів придбали і передали засіб радіоелектронної боротьби — купольний глушник для авто

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Для ЗСУ придбали чотирьохдіапазонний глушник FPV-дронів за кошти громади Горішніх Плавнів. Пристрій передав мер Дмитро Биков. Комплекс із циркуляторами, подвійним охолодженням та колінеарними антенами забезпечує захист на 360° і стабільну роботу в бойових умовах

Для потреб однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України передано засіб радіоелектронної боротьби — купольний глушник на авто для боротьби з FPV-дронами, що працює в чотирьох діапазонах. Обладнання вартістю 79,5 тис. грн придбано за кошти спонсорів із Горішньоплавнівської громади.

Минулої п’ятниці представники однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України отримали на свій запит вкрай необхідну на фронті допомогу. Обладнання для протидії ворожим FPV-дронам передав міський голова Дмитро Биков.

«Ми передаємо для наших військових купольний РЕБ на авто чотирьохдіапазонний глушник дронів — антидрон комплекс проти БПЛА. Його вартість становить 79,5 тис. грн», — зазначив мер.

Військові-представники десантно-штурмової бригади вказали, що переданий засіб являє собою компактний пристрій вагою 5 кг, який завдяки чотирьом неодимовим магнітам фіксується на даху транспорту. Пристрій живиться від автомобільного акумулятора та керується через кабель.

Військові наголосили на особливостях придбаної системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, вони вказали, що використання в ній циркуляторів — пристроїв, які забезпечують передачу електромагнітних хвиль в односпрямованому порядку, сприяє тривалій роботі модулів, унеможливлюючи замикання та перегрів. Підключення до автомобільного акумулятора забезпечує стабільну роботу. Колінеарні антени (складаються з кількох елементів, розташованих один за одним) забезпечують покриття на 360° для максимальної ефективності. Подвійна система охолодження пристрою створена для тривалої роботи у складних умовах. Герметизовані компоненти забезпечують захист від вологи та пилу. А простота конструкції системи полегшує заміну модулів.

«Універсальність системи дозволяє ефективно використовувати її в різних умовах: в окопі або на автомобілі», — зауважили захисники.

Представники десантно-штурмової бригади висловили вдячність за допомогу.

«Ми дуже дякуємо від усього командного, сержантського й солдатського складу за підтримку Дмитру Бикову, громаді Горішніх Плавнів. Цей пристрій у першу чергу збереже життя військовим, які виконують бойове завдання. На цей час — це найважливіша задача», — наголосили військові.