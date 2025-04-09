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До лав 14-го полку БпАК ЗСУ шукають фахівців: від інженерів до кухарів

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 169

 Військові оголосили відкритий набір: можна обрати спеціальність, пройти базове навчання й долучитися до сучасного підрозділу

Збройні Сили України оголосили набір до 14-го окремого полку безпілотної авіації, який визначено Генеральним штабом як пріоритетний. Підрозділ шукає фахівців різних напрямків — як бойових, так і тилових. Військові запрошують до служби людей з технічними, інженерними, медичними, логістичними навичками, а також водіїв, електриків, кухарів, фельдшерів та бухгалтерів.

Що пропонують:

  • Сучасне оснащення та навчання: починаючи з 50-денного курсу базової підготовки, далі — фахова підготовка у підрозділі

  • Зарплата від 50 000 до 100 000 грн і вище

  • Повне речове забезпечення, медична допомога, житло, харчування

  • Додаткові пільги: іпотека під 0%, бонуси на навчання, пільги для вступу до ВНЗ тощо

Формати служби:

  • Мобілізація напряму в полк (через заяву та ВЛК)

  • Контракт через ТЦК, рекомендований підрозділом

Як долучитися:

  1. Заповнити анкету на сайті www.14reg.army

  2. Пройти онлайн-співбесіду з рекрутером

  3. Поспілкуватися з командиром підрозділу

  4. Обрати формат служби (мобілізація або контракт)

  5. Пройти базову підготовку

  6. Приєднатися до підрозділу

Для кого це:

  • Для фахівців технічних, медичних, інженерних, логістичних, аналітичних професій

  • Для молоді — можливість отримати досвід, лідерські навички й почати кар’єру

  • Для тих, хто хоче бути частиною змін і зробити внесок у перемогу

Переходь на сайт та заповнюй анкету.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рекрутинг ЗСУ
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