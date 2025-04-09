До лав 14-го полку БпАК ЗСУ шукають фахівців: від інженерів до кухарів

Військові оголосили відкритий набір: можна обрати спеціальність, пройти базове навчання й долучитися до сучасного підрозділу
Збройні Сили України оголосили набір до 14-го окремого полку безпілотної авіації, який визначено Генеральним штабом як пріоритетний. Підрозділ шукає фахівців різних напрямків — як бойових, так і тилових. Військові запрошують до служби людей з технічними, інженерними, медичними, логістичними навичками, а також водіїв, електриків, кухарів, фельдшерів та бухгалтерів.
Що пропонують:
Сучасне оснащення та навчання: починаючи з 50-денного курсу базової підготовки, далі — фахова підготовка у підрозділі
Зарплата від 50 000 до 100 000 грн і вище
Повне речове забезпечення, медична допомога, житло, харчування
Додаткові пільги: іпотека під 0%, бонуси на навчання, пільги для вступу до ВНЗ тощо
Формати служби:
Мобілізація напряму в полк (через заяву та ВЛК)
Контракт через ТЦК, рекомендований підрозділом
Як долучитися:
Заповнити анкету на сайті www.14reg.army
Пройти онлайн-співбесіду з рекрутером
Поспілкуватися з командиром підрозділу
Обрати формат служби (мобілізація або контракт)
Пройти базову підготовку
Приєднатися до підрозділу
Для кого це:
Для фахівців технічних, медичних, інженерних, логістичних, аналітичних професій
Для молоді — можливість отримати досвід, лідерські навички й почати кар’єру
Для тих, хто хоче бути частиною змін і зробити внесок у перемогу
Переходь на сайт та заповнюй анкету.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.
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