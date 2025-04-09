До лав 14-го полку БпАК ЗСУ шукають фахівців: від інженерів до кухарів

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Військові оголосили відкритий набір: можна обрати спеціальність, пройти базове навчання й долучитися до сучасного підрозділу

Збройні Сили України оголосили набір до 14-го окремого полку безпілотної авіації, який визначено Генеральним штабом як пріоритетний. Підрозділ шукає фахівців різних напрямків — як бойових, так і тилових. Військові запрошують до служби людей з технічними, інженерними, медичними, логістичними навичками, а також водіїв, електриків, кухарів, фельдшерів та бухгалтерів.

Що пропонують:

Сучасне оснащення та навчання: починаючи з 50-денного курсу базової підготовки , далі — фахова підготовка у підрозділі

Зарплата від 50 000 до 100 000 грн і вище

Повне речове забезпечення, медична допомога, житло, харчування

Додаткові пільги: іпотека під 0%, бонуси на навчання, пільги для вступу до ВНЗ тощо

Формати служби:

Мобілізація напряму в полк (через заяву та ВЛК)

Контракт через ТЦК, рекомендований підрозділом

Як долучитися:

Заповнити анкету на сайті www.14reg.army Пройти онлайн-співбесіду з рекрутером Поспілкуватися з командиром підрозділу Обрати формат служби (мобілізація або контракт) Пройти базову підготовку Приєднатися до підрозділу

Для кого це:

Для фахівців технічних, медичних, інженерних, логістичних, аналітичних професій

Для молоді — можливість отримати досвід, лідерські навички й почати кар’єру

Для тих, хто хоче бути частиною змін і зробити внесок у перемогу

Переходь на сайт та заповнюй анкету.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби. Підготовка громадян, залучених на військову службу за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою за стандартами НАТО тривалістю три місяці.