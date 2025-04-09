Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 10 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пл. Перемоги, 1
вул. Ігоря Сердюка, 1, 2
вул. Перемоги, 9/1, 13
пров. Дніпровський, 7-18
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Максима Рильського, 5-11
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Павлівський, 3
пров. Південний, 1/29-26
пров. Театральний, 3
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 17
туп. Максима Рильського, 1-10
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Академіка Герасимовича, 29/16
вул. А.Гончарова, 1-131
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Валентини Федько, 14-29/34
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Приходька, 112-135
вул. Капітана Корпана, 1
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавказька, 1-59
вул. К.Острозького, 1-29
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25, 26-40
вул. М.Кучми, 65-94
вул. Новобудівельна, 5-15
вул. Олександрійська, 1-3, 28-89
вул. Паризька, 2/32-12, 14/35
вул. Павлівська, 6/5, 8/21, 11А, 28/4
вул. Перемоги
вул. Покровська, 17/47, 18, 24, 25
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Рєпіна, 1/30-20/26, 2/26-8
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Садківська, 27-48
вул. Сержанта Андросова, 1-46/43
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Соні Делоне, 1-10
вул. Старшого лейтенанта Кагала, 52-63/24
вул. Університетська
вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6
вул. Чечелевська, 1-46/43
вул. Чередницька, 30-79
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20
пр. Г. Петька, 3-49
пр. Заводський, 7-18
пр. І. Торубари, 4-19/2
пр. Корабліної, 4-50
пр. Лесі України, 18
пр. Лесі України
пров. Вишневий, 26-49
пров. Д. Вишневецького, 1-20
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Одеський, 1-28
пров. Силікатний, 1-18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Чечелевський, 1А-41.
вул. Експресівська, 1-48
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. А. Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Б. Чичибабіна
вул. Б. Урбанського
вул. В. Баранова
вул. В. Симоненка
вул. В. Винниченка
вул. Г. Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д. Галицького
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Кропивницького
вул. М. Вовчка
вул. М. Міхновського
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. Мрії
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Коваленка
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. С. Наливайка
вул. С. Кульчинського
вул. Сосновська
вул. Утьосова
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Вадима Кришталя
вул. Я. Петруся
просп. Полтавський
пров. А. Ізюмова
пров. Г. Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненка
пров. Караванний
пров. Кропивницького
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
пров. М. Клєцкова
туп. Айвазовського
туп. Бажана
пров. Газопровідний
туп. Глобинський
пров. Д. Апостола
пров. Кармелюка
просп. А. Ізюмова.
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
туп. Урожайний, 2
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186.
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