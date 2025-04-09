Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 10 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • пл. Перемоги, 1

  • вул. Ігоря Сердюка, 1, 2

  • вул. Перемоги, 9/1, 13

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Дніпровський, 7-18

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Максима Рильського, 5-11

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Олександра Олеся, 45

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2

  • пров. Павлівський, 3

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Театральний, 3

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • туп. Максима Рильського, 1-10

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Академіка Герасимовича, 29/16

  • вул. А.Гончарова, 1-131

  • вул. Басейна, 4-26/93

  • вул. Батуринська, 1-21

  • вул. Валентини Федько, 14-29/34

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Газопровідна, 4-30

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Деповська, 62-100

  • вул. Дніпровська, 1-28

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Івана Приходька, 112-135

  • вул. Капітана Корпана, 1

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Кавказька, 1-59

  • вул. К.Острозького, 1-29

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25, 26-40

  • вул. М.Кучми, 65-94

  • вул. Новобудівельна, 5-15

  • вул. Олександрійська, 1-3, 28-89

  • вул. Паризька, 2/32-12, 14/35

  • вул. Павлівська, 6/5, 8/21, 11А, 28/4

  • вул. Перемоги

  • вул. Покровська, 17/47, 18, 24, 25

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26, 2/26-8

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Садківська, 27-48

  • вул. Сержанта Андросова, 1-46/43

  • вул. Сержанта Філіппова, 3-33

  • вул. Силікатна, 1/19-15

  • вул. Соні Делоне, 1-10

  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, 52-63/24

  • вул. Університетська

  • вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6

  • вул. Чечелевська, 1-46/43

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Ярмаркова, 2/5-20

  • пр. Г. Петька, 3-49

  • пр. Заводський, 7-18

  • пр. І. Торубари, 4-19/2

  • пр. Корабліної, 4-50

  • пр. Лесі України, 18

  • пр. Лесі України

  • пров. Вишневий, 26-49

  • пров. Д. Вишневецького, 1-20

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новоіванівський, 1/3-21

  • пров. Одеський, 1-28

  • пров. Силікатний, 1-18

  • пров. Столярний, 1-22

  • пров. Тихий, 1-8

  • пров. Чечелевський, 1А-41.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Експресівська, 1-48

  • вул. Полковника Оксанченка, 2

  • вул. А. Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Б. Чичибабіна

  • вул. Б. Урбанського

  • вул. В. Баранова

  • вул. В. Симоненка

  • вул. В. Винниченка

  • вул. Г. Чайки

  • вул. Гетьманська

  • вул. Д. Галицького

  • вул. І. Нагнібіди

  • вул. І. Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Кропивницького

  • вул. М. Вовчка

  • вул. М. Міхновського

  • вул. М. Грушевського

  • вул. М. Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Новомиргородська

  • вул. О. Пчілки

  • вул. П. Коваленка

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. С. Наливайка

  • вул. С. Кульчинського

  • вул. Сосновська

  • вул. Утьосова

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Я. Петруся

  • просп. Полтавський

  • пров. А. Ізюмова

  • пров. Г. Ашкаренка

  • пров. Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненка

  • пров. Караванний

  • пров. Кропивницького

  • пров. Полтавський

  • пров. Правди

  • пров. Размислова

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Я. Петруся

  • пров. М. Клєцкова

  • туп. Айвазовського

  • туп. Бажана

  • пров. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • пров. Д. Апостола

  • пров. Кармелюка

  • просп. А. Ізюмова.

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Олексія Древаля, 182/1, 184, 186.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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