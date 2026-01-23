Послуги центрів зайнятості переведуть у Дію та ЦНАПи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 119

Уряд розпочав пілотний проєкт із цифровізації послуг центрів зайнятості через систему «Обрій». Мета — зробити пошук роботи та оформлення допомоги таким самим простим, як отримання послуг у Дії чи ЦНАПі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт реалізовуватимуть поетапно протягом двох років спільно Мінцифра та Мінекономіки.

На першому етапі систему «Обрій» інтегрують із Дією для швидкого та коректного обміну даними. Далі послуги стануть доступними онлайн в застосунку та на порталі Дія. Роботодавці зможуть шукати працівників, запрошувати на співбесіди й оформлювати людей дистанційно, а шукачі роботи — переглядати вакансії та працевлаштовуватися без відвідування держустанов.

Після цього послуги запрацюють у ЦНАПах. Уряд уже затвердив перелік із 12 обов’язкових сервісів — від реєстрації безробітних і призначення допомоги до оформлення дозволів на працевлаштування іноземців.

У Мінекономіки зазначають, що цифровізація скоротить бюрократію, пришвидшить пошук роботи та дозволить державі краще розуміти реальні потреби ринку праці.

