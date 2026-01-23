ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Соціальний захист

Послуги центрів зайнятості переведуть у Дію та ЦНАПи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 119

 

Метою трансформації є спрощення пошуку роботу та оформлення допомоги

Уряд розпочав пілотний проєкт із цифровізації послуг центрів зайнятості через систему «Обрій». Мета — зробити пошук роботи та оформлення допомоги таким самим простим, як отримання послуг у Дії чи ЦНАПі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт реалізовуватимуть поетапно протягом двох років спільно Мінцифра та Мінекономіки.

На першому етапі систему «Обрій» інтегрують із Дією для швидкого та коректного обміну даними. Далі послуги стануть доступними онлайн в застосунку та на порталі Дія. Роботодавці зможуть шукати працівників, запрошувати на співбесіди й оформлювати людей дистанційно, а шукачі роботи — переглядати вакансії та працевлаштовуватися без відвідування держустанов.

Після цього послуги запрацюють у ЦНАПах. Уряд уже затвердив перелік із 12 обов’язкових сервісів — від реєстрації безробітних і призначення допомоги до оформлення дозволів на працевлаштування іноземців.

У Мінекономіки зазначають, що цифровізація скоротить бюрократію, пришвидшить пошук роботи та дозволить державі краще розуміти реальні потреби ринку праці.

Нагадаємо, що кременчуцькі депутати скаржитимуться уряду щодо роботи відділень Пенсійного фонду. Депутати зазначають, що мешканці громади змушені приходити до сервісних центрів з п’ятої години ранку, щоб отримати талон на прийом, а електронний запис через портал Пенсійного фонду фактично не працює.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: Дія ЦНАП Мінцифра
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх