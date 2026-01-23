У звʼязку з нестабільним електропостачанням з 1 лютого зачиняється басейн «Дельфін» на Молодіжному

Із 1 лютого басейн «Дельфін», що розташований у мікрорайоні Молодіжний, тимчасово припиняє роботу.
Як пояснили «Кременчуцькому Телеграфу» адміністрація, через перебої з електропостачанням неможливо забезпечити належний підігрів води та дотримання санітарних норм у басейні. Дата відновлення роботи наразі невідома.
Водночас спортивний клуб «Нафтохімік», у приміщенні якого працює басейн, продовжує роботу у звичайному режимі — з 8.00 до 20.00, вихідний день–неділя.
Нагадаємо, що у Кременчуці та районі електропостачання ускладнене через дефіцит генерації — є проблеми з подачею електроенергії до Кременчуцького енерговузла.
