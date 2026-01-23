У звʼязку з нестабільним електропостачанням з 1 лютого зачиняється басейн «Дельфін» на Молодіжному

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 56

Дата відновлення роботи поки не відома

Із 1 лютого басейн «Дельфін», що розташований у мікрорайоні Молодіжний, тимчасово припиняє роботу.

Як пояснили «Кременчуцькому Телеграфу» адміністрація, через перебої з електропостачанням неможливо забезпечити належний підігрів води та дотримання санітарних норм у басейні. Дата відновлення роботи наразі невідома.

«Поки немає жодних прогнозів — чекаємо на відновлення стабільного електропостачання», — зазначають у закладі.

Водночас спортивний клуб «Нафтохімік», у приміщенні якого працює басейн, продовжує роботу у звичайному режимі — з 8.00 до 20.00, вихідний день–неділя.